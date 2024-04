¿Cuándo se estrena ‘Challengers’? La nueva película de Zendaya que ya genera rumores de Oscar

El próximo proyecto cinematográfico de Zendaya, “Challengers”, dirigido por Luca Guadagnino, ha generado una gran expectación tanto por su intrigante trama como por el talento involucrado en su realización. La película sigue la historia de una jugadora de tenis profesional envuelta en un triángulo amoroso con antiguos rivales, interpretada magistralmente por Zendaya.

La preparación para la película implicó un riguroso entrenamiento para Zendaya, quien recibió tres meses de formación con el entrenador de tenis profesional y exjugador Brad Gilbert. Esta dedicación refleja el compromiso del elenco y el equipo creativo de ofrecer una representación auténtica y convincente del mundo del tenis profesional.

Todo lo que hay que saber sobre “Challengers” la nueva película de Zendaya

La sinopsis oficial describe la trama como la competencia entre tres jugadores que se conocieron en su adolescencia y se encuentran nuevamente en un torneo de tenis de alto nivel. Esta situación reaviva viejas rivalidades tanto dentro como fuera de la cancha, proporcionando un telón de fondo emocionante para explorar la complejidad de las relaciones humanas y el mundo del deporte profesional.

“Challengers” cuenta con un elenco estelar, incluyendo a Mark Faist y Josh O’Connor en roles clave junto a Zendaya. La dirección de Luca Guadagnino, reconocido por su trabajo en “Call Me by Your Name”, promete una experiencia cinematográfica cautivadora y emotiva para el público.

Aunque inicialmente se esperaba que la película se estrenara en el Festival de Cine de Venecia de 2023, se anunció que “Challengers” sería retirada del festival debido a consideraciones relacionadas con la huelga de Hollywood en curso. Sin embargo, los fans pueden esperar con ansias el estreno de la película en cines el 26 de abril de 2024.

Un papel complicado y un cine más maduro para la carrera de Zendaya

El lanzamiento del primer tráiler de “Challengers” en junio de 2023 sorprendió a los espectadores con escenas atrevidas de Zendaya y adelantó una historia emocionante y llena de pasión. La química entre los personajes y las intensas rivalidades deportivas prometen mantener al público al borde de sus asientos.

A medida que se acerca la fecha de estreno, el entusiasmo por “Challengers” continúa creciendo, con rumores de que la película podría ser una fuerte contendiente en la próxima temporada de premios, incluidos los premios Oscar. Con su poderoso elenco, dirección magistral y una trama emocionante, promete cautivar a audiencias de todo el mundo.