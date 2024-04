“Dice varias cosas inconsecuentes”: Luis Mateucci reaccionó a los tajantes dichos de Gala Caldirola sobre él

Los participantes del próximo reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, ya comenzaron a grabar en la hacienda de Perú. Es más, ya se filtró el primer conflicto que se dio en el programa y tiene como protagonistas a dos archienemigas: Oriana Marzoli y Gala Caldirola.

El argentino Luis Mateucci es otro de los participantes del reality show. Él fue la pareja de Marzoli, ya ha convivido en el mismo encierro que estas dos participantes que no se pueden ver, y Gala tampoco está en los mejores términos con Luis.

Al momento de ingresar al encierro, Caldirola se confesó con Canal 13 sobre su relación con Mateucci. “Personalmente no me interesa conversar de nuevo con Luis porque no somos amigos, apenas tenemos contacto después del reality”, partió.

“Hemos tenido algún encontrón porque en varias ocasiones se ha referido a mí, y eso no me gusta. Si en algún momento él quiere aclarar algo o entender por qué me he molestado, me lo puede preguntar, pero si no pregunta, no le diré nada yo a él, contó.

La reacción de Luis Mateucci

Por esto, el actual participante de “Tierra Brava” fue consultado por Página 7 sobre estos dichos de Gala. Él se mostró extrañado ante estas palabras, “Si Gala dice eso, pero después cuando me ve en el cumpleaños de Fabio, me dijo ‘tío, ojalá no hagas junta con Oriana. Por lo menos si yo tengo problemas con ella, que sea nuestro problema y tú no estés de parte de ninguna, porque no tengo mala contigo’”, contó.

“Yo tampoco tengo mala (relación) con ella. Pero pucha, dice varias cosas inconsecuentes. Yo no entro predispuesto a nada. Seré buena onda con los que son así, y mala onda con los que son desagradables”, agregó el argentino.

“No fui mala onda con nadie en ningún reality, espero que esta vez no sea la excepción”, cerró Luis Mateucci.