Francesco Gazzella confiesa gusto personal que le “dificultó” adaptarse a “Teletrece AM”

Hace cinco meses que Francesco Gazzella tomó la responsabilidad de estar en la conducción de “Teletrece AM”, junto a Natalia López, tras la desvinculación de Polo Ramírez del noticiario que se emite de madrugada.

Y aunque el periodista aseguró sentirse feliz con este nuevo desafío, también confesó que le ha dificutado más durante este lapso en que se ha habituado a su nuevo rol.

En diálogo con Página 7, el rostro de Canal 13 comentó que “recién me estoy acostumbrando al horario. Me costó, porque me cuesta quedarme dormido, eso es lo complicado”.

“Llevo trabajando temprano hace mucho rato porque antes del matinal estaba en un trabajo de radio. Para mí el rollo no es levantarme temprano, es dormirme temprano, siempre cuesta, hay que acostumbrarse, es disciplina”, reconoció Gazzella.

“Las evito”

En este sentido, identificó un singular culpable: “Los Soprano”. “La estoy repitiendo porque es una de las mejores series de toda la humanidad, de la historia. Siempre veo un capítulo y a dormir, pero si está muy buena, hay un segundo…”, admitió.

“Soy muy bueno para las series, entonces las evito. Me pongo a leer un libro y ahí me quedo dormido”, explicó.

De todos modos, no disimuló su alegría por su nuevo empleo y dio a conocer cuál es el objetivo que quieren lograr entre “Teletrece AM” y el matinal “Tu Día”.

“Estoy feliz, es un grupo unido y estamos tratando de hacer una sinergia entre lo que hacemos en las noticias y el matinal, que haya un vínculo, y nos ha ido bien, así que estoy contento”, manifestó.

Finalmente, el comunicador dedicó cariñosas palabras a su compañera en la conducción del noticiario, Natalia López.

Instagram. Francesco Gazzella

“Me recibió espectacular porque nosotros nos conocíamos muy poquito antes, no nos había tocado trabajar juntos y creo que nos hemos llevado muy bien; tenemos amigos en común, lo que también ayuda. Ella es la mejor compañera que podría tener”, sinceró.