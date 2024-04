“Habría sido la gota que rebasó el vaso”: Beso entre Kaminski y Camila Andrade en evento habría dejado “chata” a Carla Jara

La ruptura entre Francisco Kaminski y Carla Jara sigue dando que hablar en el mundo de la farándula, y es que los rumores afirman que el animador de La Red le habría sido infiel a su expareja con una compañera de trabajo

Aunque no aún no se conoce la identidad de la tercera persona involucrada en este triángulo, todos los dardos apuntan a Camila Andrade, exMiss Chile que trabaja junto al comunicador en el mismo canal.

En este contexto, es donde el periodista Sergio Rojas volvió a recordar lo ocurrido en enero pasado, cuando Kaminski y la modelo protagonizaron un beso en el Festival de Puente Alto 2024.

“Me dicen que esta imagen que estamos viendo habría sido la gota que rebasó el vaso. Carla estaba chata de algunos comportamientos de Francisco Kaminski que tienen que ver con conductas que él no habría erradicado desde que era ‘el señor de la noche’”, apuntó el periodista en el más reciente capítulo de “Que te lo digo”.

Por su parte, Luis Sandoval leyó algunos mensajes que recibió de una amiga de la exchica Mekano: “En estos momentos nos está viendo una cercana a Carla Jara. Y me dice que los términos en que se dio (la supuesta relación entre Andrade y Kaminski), es muy similar al inicio del romance entre Carla y Kaminski. En primera instancia, fue en un festival donde no se pasaban. Carla no pasaba Kaminski. Algo similar habría ocurrido entre Francisco y Camila Andrade”.

“La química es otra”

En este sentido, Paula Escobar recordó un reciente episodio que le tocó presenciar en La Red y que podría ser un argumento a favor de esta persona.

“Una vez estábamos en Caja de Pandora, nosotros hacíamos el bloque de espectáculos, y estaba Camila Andrade. Francisco Kaminski como que se apasionaba cuando estábamos nosotros en el bloque de espectáculo, le gustaba hablar y comentar. Y Camila se amurró a tal punto, porque Kaminski no la dejaba hablar, y no le habló más”, relató.

Según la periodista, Camila y Francisco “al principio ellos dos no tenían una buena relación, hablamos de octubre o noviembre, pero en el Festival que vemos, dos meses después, la química es otra”, cerró.