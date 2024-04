“Hay que dejarlo a la justicia”: Teresita Reyes manifestó su postura sobre la querella en contra de Cristián Campos

Una noticia que ha sacudida al mundo actoral fue la querella por abuso sexual que interpuso la psicóloga Raffaella di Girolamo, hija de la consagrada actriz Claudia di Girolamo, en contra del actor Cristián Campos. El intérprete de “Machos” fue el padrastro de Raffaella durante su adolescencia, y según el relato de ella esto se extendió desde sus 13 años a sus 16, 17 años.

“Durante su niñez y adolescencia el señor Campos le debía el máximo deber de cuidado, respeto y protección, en su calidad de adulto responsable y garante de sus derechos, sin embargo, utilizó su posición asimétrica para confundir, controlar y cometer abusos en su contra”, expuso la Fundación para la Confianza en el comunicado de prensa donde explicaron del caso. La querella fue encontrada admisible por el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, que resolvió acoger la denuncia.

Integrantes del círculo de la familia di Girolamo manifestaron su apoyo a Raffaella como su prima Mariana di Girolamo, Josefina Montané (nuera de Campos), Pedro y Antonio Campos di Girolamo (hijos del actor). De igual forma, diversas personas del mundo de la actuación le enviaron sus fuerzas a la psicóloga como Daniela Ramírez, Pancha Merino, Begoña Basauri, Mariana Loyola, Lorena Capetillo, entre otras.

Por su parte, el actor se defendió de estas acusaciones señalando que “nunca jamás en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante. Durante toda mi vida he sido un buen padre, tío y padrino”.

La tajante postura de Teresita Reyes

La actriz Teresita Reyes participó del programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, animado por Eduardo de la Iglesia, donde fue consultada del tema. La posición de la artista fue sólida, ella señaló que no va a hablar sobre el tema por el cariño que le tiene tanto a la familia di Girolamo como a la de Campos.

“No voy a hablar sobre el tema, no quiero referirme a un tema tan complicado y delicado que hay que dejarlo a la justicia. Uno no puede empezar a tirar mierda con ventilador”, declaró Reyes.

El animador le preguntó qué opina con respecto a las críticas hacia las personas que deciden marginarse del tema, y no entregar su visión sobre esta denuncia. La actriz respondió que “en las redes sociales están acostumbrados a opinar de todo, porque hay un anonimato”.

“Entonces tú puedes tirar la mierda que quieras, pero no toda la gente es así, la mayoría de la gente es súper respetuosa (...) Es un problema que tiene que resolverse en otras instancias. Si yo hablo o no, da lo mismo”, cerró.