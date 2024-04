Jorge Aldoney descartó estar en un reality de Canal 13: “Están llenos de gente pintamonos (...) no me gustan los tongos”

Jorge Aldoney se sinceró con sus seguidores y se refirió a la posibilidad de entrar a otro reality, específicamente a uno de Canal 13.

Mediante la dinámica de preguntas y respuestas de su cuenta de Instagram, el exMíster Chile aclaró si es que alguna chance de verlo nuevamente en un programa de este estilo puesto que su fama llegó tras su paso por “Gran Hermano”, espacio de CHV.

“No hay ninguna posibilidad de que yo sea una persona atractiva para el equipo de producción de Canal 13, ni aquí ni en 10 años”, afirmó de manera tajante.

“Todo me da cringe, me carga la gente pintamonos y los realities están llenos de gente pintamonos, sobre todo en el formato de Canal 13″, explicó, lanzando una fuerte crítica.

Asimismo, argumentó que “no me gustan los tongos, no estoy apto para tener ningún romance, lo pasaría pésimo y como dije, no soy atractivo para ese tipo de realities”.

Confirmó que dos exGran Hermano son parte de “Ganar o Servir”

Asimismo, Jorge reveló importante información: confirmó que Francisca Maira y Raimundo Cerda son parte de los participantes de “Ganar o Servir”, noticia que aún no ha sido revelada por la producción de Canal 13.

En este sentido, el exjugador comentó: “Sé que entran Fran (Maira), que puede entrar Rai, que entra Gonzalo Egas, que me invita a sus peleas. Son los tres que mejor me caen, así que les vaya excelente. Ojalá gane uno de esos tres”, manifestó, según consignó Página 7.

“Ojalá les sirva entrar a un reality show, sobre todo a los de Canal 13, es una apuesta bastante arriesgada, porque me imagino que se sigue una pauta, que es muy distinto al reality donde yo estuve”, especuló el exMíster Chile.

Finalmente, Aldoney enfatizó en que “al menos el tren de los reality, para mí, ya fue”.