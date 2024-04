“Lo que pedí vs lo que me llegó”, se burlan de Yuri por llevar este mismo look que Beyoncé y la humillan

Yuri y Beyoncé son dos cantantes exitosas y famosas, pero también tienen otra cosa en común y es que ambas tienen un gran estilo e imponen moda con sus looks que son fuera de lo común y muy chic.

Yuri ama llevar atuendos extravagantes, elegantes y sexys, y Beyoncé igual, y recientemente ambas se unieron a la tendencia “cowboy”, o vaquera, llevando los mismos looks.

Beyoncé y Yuri llevan el mismo look pero las comparan y aseguran que una lo lució mejor

Beyoncé deslumbró en los iHeartRadio Music Awards con un look vaquero muy chic en tono negro compuesto por un pantalón y chaqueta de cuero con flecos que lució desabrochada.

Complementó su look con botas vaqueras negras y un sombrero vaquero en el mismo tono y su cabello lo llevó suelto con unas ondas perfectas.

Este look es idéntico a uno que Yuri llevó en una sesión de fotos en el 2021, donde lució una chaqueta de cuero negro cerrada con pantalón vaquero y doble cinturón.

La famosa llevó el mismo sombrero que Beyoncé y hasta el mismo peinado y mismo tono de cabello rubio con ondas, por lo que comenzaron a compararlas.

Yuri La mexicana fue cruelmente criticada por llevar el mismo look que Beyoncé (@quiencom/Instagram)

“Zara vs SHEIN 😂”, “Lo que pedí VS lo que me llegó”, “No ofendan de esa forma a Beyoncé 😞☝🏻”, “Yuri dijo en alguna entrevista que contrató al vestuarista de Beyoncé”, “no hay punto de comparación, Beyoncé es la reina”, “muy guapa la Yuri pero Beyoncé lo llevó mejor”, “la que es reina es reina, la otra es una copia barata”, y “creo que alguien debe correr al estilista jaja”, fueron algunos de los comentarios crueles en redes con los que humillaron a la mexicana.