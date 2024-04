Michelle Adam prometió una especial celebración en “Tu Día” que emocionó a todos: “Si a mi me dicen fiesta…”

Este miércoles, durante la transmisión de “Tu Día”, el matinal de C13, Michelle Adam, una de las presentadoras y meteoróloga del programa, generó una oleada de emociones en sus colegas al hacer una promesa que desató la alegría en su equipo.

Fue previo a la sección donde informaría el pronóstico del tiempo para este fin de semana en la Región Metropolitana, cuando José Luis Repenning, aprovechó el momento para lanzarle una propuesta a la meteoróloga. ”¿Vas a pagar el piso? Por fin, un año después”, exclamó Repenning, provocando una reacción efusiva en todo el equipo, que incluyó a Priscilla Vargas.

Recordando la anécdota de la pagada de piso de Repenning, Priscilla Vargas añadió: “Partimos un lunes 17 de octubre y ese mismo viernes lo hizo. Uno tiene que hacerlo altiro o después se olvida”.

La expresión “pagar el piso” tiene sus raíces en una tradición laboral, donde el trabajador recién contratado invita a sus compañeros de trabajo a una comida o evento, cubriendo todos los gastos. En muchos países, esta práctica es común y se espera que se realice con el primer o segundo sueldo recibido.

Ante la expectación creada, Michelle Adam no dudó en responder: “Yo lo hago, no tengo ningún problema. Si a mí me dicen fiesta, yo altiro. Si pasa algo, pongo una carpa, me da lo mismo. Pero este fin de semana está de cumpleaños mi hijo...”.

Sin embargo, su comentario no fue recibido con la misma entusiasmo que sus compañeros esperaban, ya que surgió un pequeño inconveniente que desencadenó la indignación en el equipo. “Ya empezaste con las excusas...”, bromeó José Luis Repenning en tono de complicidad.

A pesar de la expectativa generada, la pagada de piso de Michelle Adam no quedó programada en ese momento, dejando al equipo de “Tu Día” en la espera una vez más.

Cabe destacar que Adam retornó a Canal 13 en marzo del 2023, la que fue su casa laboral desde el 2001 al 2020, cuando emigró a Mega.