Paquita la del Barrio cumplió 77 años y te compartimos 5 frases que inmortalizaron sus canciones

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, ha dejado una huella imborrable en la música mexicana con sus canciones llenas de verdades crudas y despecho. Nacida el 2 de abril de 1947, su vida estuvo marcada por experiencias tumultuosas tanto en su ámbito familiar como en sus relaciones personales. Sin embargo, canalizó todo ese coraje y determinación para convertirse en una de las figuras más importantes y representativas de la música ranchera.

A lo largo de su prolífica carrera, Paquita desafió los estereotipos de género al cantar sobre las realidades de las mujeres en sus relaciones, rompiendo con la narrativa predominante de que las mujeres solo debían interpretar canciones románticas o sensuales. Sus letras directas y francas resonaron con un público que se identificaba con sus experiencias y emociones.

Hoy en día, muchas de las frases icónicas de Paquita la del Barrio continúan trascendiendo a través de las generaciones, formando parte integral de la cultura mexicana. Además, su legado ha sido honrado por una nueva generación de artistas, quienes han reinterpretado sus canciones en homenaje a su impacto perdurable.

Cinco de las frases más curiosas que Paquita la del Barrio inmortalizó en sus canciones

1. “Me estás oyendo inútil”

Extraída de su éxito “Rata de dos patas”, esta frase es un contundente reproche a un hombre que ha herido su corazón. La comparación con una rata, por su peligrosidad y suciedad, subraya el desprecio hacia aquel que la lastimó. La canción es un himno de despecho que resuena con su público por su brutal honestidad y emotividad.

2. “Tres veces te engañé: La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer”

En esta frase, Paquita no se queda callada después de ser engañada. Expresa su determinación de hacer sentir a su pareja el dolor que ella experimentó. Es un llamado a la igualdad en el sufrimiento, mostrando su firmeza ante la traición.

3. “Al que me engañe, lo engaño, al que me pegue, le pego, al que me use, lo uso. Y así quedamos parejos”

Esta cita, de su canción “El Consejo” junto a Ana Bárbara, refleja la idea de reciprocidad en las relaciones. Paquita aboga por la justicia emocional, proclamando que las mujeres no deben permitir ser maltratadas o utilizadas sin responder de manera equivalente.

4. “Esa cenita contigo me supo a taco placero, sin chile y sin sal”

Con su característico ingenio, Paquita sugiere en esta frase que la experiencia con su pareja fue insatisfactoria y carente de pasión. Utiliza la metáfora culinaria para transmitir la falta de emoción y sazón en su relación, mostrando su descontento de manera divertida pero directa.

5. “Que me perdone tu perro por compararlo contigo”

En “Que me perdone tu perro”, Paquita no solo denuncia el desamor sufrido, sino que compara al hombre con un animal por su ingratitud. Es una manera ingeniosa de expresar su decepción y frustración, utilizando la ironía para evidenciar la falta de consideración de su pareja.

Estas frases, cargadas de sinceridad y picardía, son solo una muestra del impacto que Paquita la del Barrio ha tenido en la música mexicana y en la cultura popular. Su legado perdura a través de generaciones.