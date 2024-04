“Qué perturbador”, Anya Taylor-Joy deja ver el pastel de corazón “real” con sangre de su boda y espanta a fans

Anya Taylor-Joy se casó con el músico Malcolm McRae hace dos años y finalmente este 2 de abril compartió imágenes de ese hermoso día que tuvo como invitados a familiares y amigos, entre ellos Cara Delevingne.

La famosa informó que se casó el 2 de abril del 2022, pero los paparazzis captaron imágenes de la famosa en Venecia en octubre de 2023 con el vestido de bodas firmado por Dior y personalizado para ella, por lo que se presume que hubo dos bodas.

“Hace dos años, en April Fools, me casé en secreto con mi mejor amigo en Nueva Orleans. La magia de ese día está arraigada en cada celda de mi ser, para siempre. Feliz segundo (primer) aniversario mi amor. Eres el mejor”, fue el mensaje que compartió la actriz argentina con las fotos.

Anya Taylor-Joy muestra su particular pastel de bodas y desata críticas en redes

Aunque muchos se emocionaron de ver estas fotos de la boda de Anya Taylor-Joy, donde deja ver su hermoso vestido y largo velo, también muchos se sintieron perturbados.

Y es que la famosa dejó ver el pastel que tuvo en su boda y no fue uno extravagante de cuatro pisos, ni delicado con detalles blancos y dorados como son generalmente los pasteles de boda, el de ella fue un corazón “real” con sangre.

Anya Taylor Joy La famosa desató las críticas y ataques por este pastel de corazón "real" en su boda (@anyataylorjoy/Instagram)

La actriz lo mostró con mucho orgullo y hasta compartió en redes un video en el que ella y su esposo lo están comiendo y escribió “sí, esos son pasteles de corazón anatómicamente correctos. Sí, soy el vampiro Lestat”.

Aunque ella y su esposo amaron esos pasteles, muchos en redes comenzaron a criticarla por lo extraño y fuera de lo común que es.

“Pero que perturbador ese pastel”, “ok la gente es cada vez más rara”, “Anya me caía bien hasta ahora, ahora me parece muy rara”, “Lástima q para pertenecer tenés q ser satánica”, “¿Son realmente pasteles o una prueba de que la élite come sacrificios humanos?”, “Entonces es verdad lo de la sangre en Hollywood”, y “que gente tan rara, dan cringe”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Aunque la criticaron en redes, la famosa se mostró feliz y orgullosa del pastel y de su boda y no tomó en cuenta los malos comentarios.