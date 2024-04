“¡Se está cayendo el techo!”: Preocupante incidente se vivió en pleno show en el Caupolicán

El esperado regreso de Camela a Chile, los íconos de la tecno-rumba, convocó a una multitud de seguidores que abarrotaron el Teatro Caupolicán en Santiago. La velada prometía ser una oda a los éxitos románticos que han caracterizado la trayectoria del dúo desde su formación en 1994, con temas como “Cuando zarpa el amor”, “Lágrimas de amor” y “Háblale de mí”.

Con un escenario colmado de energía y emoción, la noche tomó un giro inesperado cuando un incidente sorprendió a todos los presentes: ¡el techo se vino abajo! La caída repentina alertó al público y obligó al grupo a interrumpir momentáneamente su actuación para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

A pesar del susto inicial, el evento se reanudó sin mayores contratiempos, una vez que se confirmó que no había riesgo para la integridad de los presentes. Sin embargo, las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en las redes sociales, generando una ola de críticas entre los seguidores del grupo y los espectadores del concierto.

“Qué ordinario”

Los comentarios en línea no tardaron en multiplicarse, expresando descontento por lo ocurrido y cuestionando la organización del evento. “Qué ordinario para el precio de las entradas, Camela no se merece esto, Movistar mínimo”, expresó uno de los usuarios. Otros señalaron la falta de previsión y seguridad en el montaje del espectáculo.

“El Caupolican, lo más kuma pa’ hacer conciertos, Camela se merecía mucho más”, “Siempre que hacen conciertos en el caupo pasa algo”, “Solo pasa en chile”, “Pero la culpa no del teatro es de los organizadores que no se preocupan de eso, he ido ha unas 4 fiestas ahí y todo regio”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron también en TikTok.

A pesar del revuelo causado por el incidente, el dúo español logró retomar el control del escenario y continuar con el espectáculo, brindando a sus seguidores una noche inolvidable llena de música y pasión.