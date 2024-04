“Viajar por el mundo también es sanar”: Naya Fácil tendrá un espectacular viaje al extranjero junto a su hermana

La afamada joven de las redes sociales, Naya Fácil, volvió a compartir su día a día después de desaparecer a mediados de la semana pasada cuando tenía que ingresar al reality de Canal 13. Ella anunció informalmente que no iba a entrar a “¿Ganar o servir?”, y citó problemas de salud mental.

Al día siguiente, publicó un preocupante mensaje dando alusiones a que iba a suicidarse. Sin embargo, Naya Fácil viajó a Algarrobo para desconectarse junto a sus amigos, y durante esta ausencia fue anunciada su renuncia oficial al encierro del 13.

Naya reapareció en redes sociales y confesó que actualmente está con psiquiatra y psicólogo para tratar sus problemas con su salud mental. Ella señaló que tiene depresión y aclaró que este diagnóstico no significa que tiene que estar llorando todo el día, sino que se manifiesta de diversas maneras.

El nuevo viaje de Naya Fácil

Con el pasar de los días, Naya Fácil ha retomado su rutina normal, mostrándole a sus “facilines” su día a día. El día de ayer, la joven se ausentó por unos instantes y comunicó el motivo detrás de esto. Su primera pista fue una búsqueda en Google de pasajes en avión. Acto seguido: un pantallazo de su compra de los tickets.

“¡Lo tenemos! ¡Nos fuimos a la conchatumare! (...) El viaje que me voy a pegar no es un viaje. No les voy a dar ni una pista, no me van a creer a dónde voy con mi hermana. Le acabo de regalar un viaje completo a mi hermana, está muy feliz, está sonriendo de oreja a oreja”, comenzó a contar.

“Hay un país que mi hermana quiere conocer de muy chiquita, toda su vida se imaginaba ahí (...) Yo lo pensé, se dio la oportunidad. Sí se puede ahora, somos jóvenes y todo, así que nos vamos chiquillos”, agregó Naya, quien quería mantener el secreto de su destino hasta que llegarán allá.

“¡Dando la vuelta al mundo con mi sister (hermana)!”, gritó antes de no aguantarse y revelar el destino: irá a Rapa Nui. “Es un destino que jamás pensé conocer (...) Yo creo que muchas personas sueñan con ir ahí, y qué bendecida uno es, soy muy bendecida y estoy muy emocionada, nos quedan pocos días”, continuó la joven.

Posteriormente, Naya escribió “estábamos hablando con mi hermana y de niñas veíamos tan lejano este viaje. Voy a llorar estando allá y tomándome un café con mi hermana en ese destino que desde chicas soñamos. Y decir lo logramos, lo conocimos. Se viene el viaje más lindo de mi vida”.

La joven estaba extasiada en su pieza, nerviosa por el viaje que pronto llegará a sus vidas en diez días más. Ella publicó en sus historias una foto con su hermana y escribió: “viajar por el mundo también es sanar. Más si vas con la persona que más amas en este mundo”.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

