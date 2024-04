Vivi Kreutzberger critica falta de espacios de entretención en la TV: “Estamos atravesando un momento tan malo como país”

Vivi Kreutzberger apuntó a que la televisión chilena tiene una notoria ausencia de programas de entretención debido, en gran parte, a que la realidad del país ha cambiado respecto de las décadas pasadas.

Fue durante su participación, como invitada, a uno de los capítulos del programa “10 años juntos”, de REC TV, que la animadora sinceró su preocupación por la falta de espacios donde “tú te puedas reír y sentar tranquilo con tu hijo” a ver programas para todo espectador.

Las críticas de Vivi Kreutzberger

“Entretención pura para que tú te puedas reír y sentar tranquilo con tu hijo a verlo, creo que no hay. Si te pones a ver matinales hoy, en general, son todos duros”, reflexionó la conductora en hoyxhoy.cl.

“Hoy día pasan tantas cosas. Estamos atravesando un momento tan malo como país, que ojalá hubiesen pequeños chispazos en los que uno dijera: ‘¿Sabes qué? De siete a ocho me voy a reír, voy a tratar de abstenerme de la realidad”, apuntó.

“Desgraciadamente eso no pasa, y lo que sí pasa mucho es que cuando un canal decide hacer algo de comida, van todos con la comida. Otro quiere un reality, van todos con reality. Antes no era así, había una diversidad mucho más grande y eso también hacía o permitía que uno pudiera jugar”, criticó Kreutzberger, quien valoró su regreso a las pantallas nacionales ya que en el programa pudo recordar buena parte de su trayectoria en Canal 13.

“La verdad es que esta invitación me sorprendió, pero la acepté inmediatamente porque yo sé que Canal 13 tiene una cantidad de archivos del cual soy parte durante muchos años. Nos reímos muchísimo, la mayoría de las cosas yo las había olvidado. Tengo que reconocer que habían cosas en las que me moría de vergüenza y decía ‘¿pero cómo hacemos esas locuras?”, explica Vivi, quien no descarta un pronto regreso a las pantallas.

“Me gustaría siempre y cuando sintiera que es un aporte, si sintiera que estamos haciendo algo distinto. O sea, si de aquí en algún momento se da la oportunidad, feliz, pero siento que tiene que ser bueno para todos”, finalizó.