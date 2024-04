Viviana Nunes reveló actos machistas que vivió en su época en televisión: “Existían las insinuaciones de parte del varón, las palmaditas”

Viviana Nunes recordó el lado oscuro de la televisión de hacer algunos años, en donde las actitudes machistas de parte de los hombres eran pan de cada día y ella fue víctima de esa industria.

En una conversación con Página 7, la comunicadora realizó un análisis comparativo sobre la pantalla chica de su época con la era actual.

“Sin duda, es algo muy distinto, pero también siento que es rescatable y válida la televisión actual en el sentido de que los tiempos cambian”, partió diciendo la rostro en el evento Canal 13, al cual asistió para liderarel programa de RecTV titulado 10 Años juntos.

“Ahora, como mujer ya adulta, puedo decir que no encuentro hoy un programa que a mí me entretenga (...) no está ese espacio para las mujeres de más de 50 años donde se sientan contenidas y cobijadas”, agregó al medio.

En esa línea, confesó que “no siento que la televisión actual encaje conmigo o yo no encajo con la televisión actual puesto que “tiene un estilo que es muy distinto al de hace 15 años, pero sí tengo que reconocer que siempre sentí que la televisión era muy machista”, argumentó.

Las cuestionables actitudes de sus colegas

En relación a sus última palabras, Viviana explicó “hoy no lo sé, porque no puedo hablar del escenario actual porque no estoy ahí, pero sin duda que en mi época sí que era muy machista, la mujer era como un adorno para el escenario”.

“Si había que cambiar algo para darle frescura al programa, se cambiaba a la conductora, no al animador”, añadió la presentadora.

Asimismo, Nunes reveló que ella fue víctima, como muchas otras, de estas actitudes: “Fueron años de machismo muy fuerte, pero hoy siento que la cosa puede haber cambiado (...) eran las reglas del juego, era lo que había y mira lo que te voy a decir, no sé si peco de ingenua, pero era algo que se normalizaba, era así no más y uno no se le cuestionaba”, sostuvo.

“Así como existían las insinuaciones de parte del varón, las palmaditas en el popó, que hoy sonaría algo muy agresivo y extraño, pero en ese momento una la normalizaba, lamentablemente, debimos haber despertado las mujeres antes”, sentenció en el diálogo.