El “street cred” y el género urbano: Los raperos que se han metido en problemas con la ley

Las drogas, las armas sin registrar, los asaltos, los Corollas con el marbete expirado y las mujeres con novio siempre han sido parte de las letras que nos presentan los exponentes del género urbano desde que comenzó el underground en los años 90′s.

La lírica de canciones como “Tengo una Punto 40″ de los tiempos de Baby Rasta & Gringo, un Héctor ‘El Father’ con “Rumor de Guerra”, hasta los más recientes como Anuel AA, Ñengo Flow y Bad Bunny con “47″ o “Chambea”, el maleanteo siempre ha estado presente en el género urbano.

Más allá de las letras, muchos se vivieron la película y terminaron teniendo problemas con la ley. Por eso hoy en El Calce hacemos un repaso de algunos de los problemas legales de nuestros exponentes del reggaetón.

Tempo

Uno de los casos más notorios es el de David Sánchez Badillo -mejor conocido como Tempo- quien fue arrestado en el año 2002 junto a su productor Francisco Tomás Muriel, “Buddha” (RIP) luego de que los acusaran de ser líderes de una organización criminal que operaba en el sur de la isla. Tempo fue sentenciado en el 2004 a más de dos décadas de pena, pero sus abogados lograron que solo hiciera once años y seis meses de prisión, un largo tiempo en el que no choteó. Luego la sentencia más fuerte para él fueron las tiraeras de Cosculluela y Residente, donde demostró que los días en prisión viendo hombres bañándose en chancletas lo dejaron bien mohoso. Davidcito, también pensó que al salir de “la fede” podía salir con el mismo altanero piquete que tenía en los noventa, algo que aún todavía el maduro rapero no ha entendido.

Angel Doze

Nos fuimos bien atrás aquí, pero Angel Doze, es ese al que le diste skip un montón de veces en Blin Blin Vol. 1 y a su tema “Ven a Guayar”. El rapero, cuyo verdadero nombre es Ángel Miró Romero, fue arrestado en el 2006 por venderle cocaína a un agente encubierto, y anteriormente le apuntó con una pistola a otro sujeto en las sosegadas fiestas patronales de Carolina después de una caldeada discusión por unos pinchos.

En el 2014, el intérprete de “Acelera” estuvo en medio de un tiroteo en el residencial Torres de Sabana, en el que resultó herido de bala y terminó en Centro Médico. En el hospital, el rapero fue arrestado por desacato criminal y porque debía nueve meses de los $150 que pasaba de pensión alimentaria. Si hay algo que aprendimos hoy es que Angel Doze no tiene street cred, ni suerte.

Ñengo Flow

Si hay alguien que tiene street cred en este mundo lo es el señor Edwin Rosa Vázquez, mejor conocido como Ñengo Flow, el rapero con risa de cabra maleantosa. De Ñengo, no haremos muchos chistes porque genuinamente le tenemos respeto… además de mucho miedo.

En el 2010, Ñengo fue arrestado tras hallarle un humilde pote que contenía cuarenta y seis pastillas Xanax, y otras setenta y tres tabletas de Percocet -eso seguramente era para un dolor de espalda bien fuerte- en el residencial Villas de Monterrey en Bayamón. Además, El Ñengoso fue arrestado en el año 2017, cuando las autoridades identificaron sustancias ilegales en su vehículo. El rapero fue intervenido por violación a la Ley 22 de Tránsito, luego de que los policías percibieran un fuerte olor a marihuana con la ayuda de unos perros raza Tekashi.

El can de la policía marcó la guagua Cadillac Escalade en la que se encontraba el rapero, junto a su barbero al que también le pusieron “las cocolías”. En la intervención se le confiscó una onza de marihuana, un fili por la mitad y un teléfono iPhone con fotos de La Vampy.

Anuel AA

El 3 de abril del 2016 nació la famosa frase: “Tú hablas como si hubieras estado allí” de Emmanuel Gazmey Santiago, “Anuel AA”.

El egresado del Colegio María Auxiliadora fue arrestado junto a un grupo de titeritos, después de estos salir armados de la discoteca Tabaco & Ron Lounge en el área de Santurce. En el operativo se ocuparon tres pistolas Glock de diferentes calibres, además de nueve cargadores con más de 150 municiones, y un vehículo sin lavar y con el aceite que tenía unos siete meses sin habérselo cambiado.

Posteriormente, fue acusado por “los Federicos” y una jueza del Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico lo sentenció a treinta meses de prisión, una pena menor por no tener antecedentes penales más allá de la vez que lo cogieron robando desodorantes en Capri.

Durante el juicio, con su distinguido vocablo, neuronas limitadas y un marcado enredo mental, el ex de “La Bichota” tuvo que admitirle a la jueza que las letras de sus canciones eran parte de su trabajo y que nada de lo que decía era cierto, ahí se le cayó la película a Anuel. El exponente urbano salió por buena conducta en el año 2018 y ahora cumple una sentencia de vida por meterse con Yailín “La Más Viral”.

J Álvarez

Javid David Álvarez Fernández tiene las rolas más duras que salieron en el género en los años 2010 y 2011. No solo fue underrated en el género, también lo es en su credencial del maleanteo. A sus 19 años fue arrestado en una redada de la policía contra gangas dedicadas al narcotráfico, tras haber sido choteado por un supuesto pana que había sido arrestado anteriormente. “El dueño del sistema” fue condenado a 10 años de prisión, pero su condena se redujo a solo 43 meses por buena conducta y por coger talleres para hacer llaveros de madera. Cosculluela

José Fernando Cosculluela Suárez, autor de las violentísimas canciones tituladas “Prrrum”, “Plaka Plaka” y “Cuidau Au Au”, fue arrestado en el año 2022 cuando el vehículo de su exesposa sospechosamente amaneciera quemado frente a su residencia en Palmas del Mar, y este luego se declaró culpable en el caso por Ley 54 contra su ahora expareja Jennifer Fungenzi. En una de las vistas del caso salió a relucir que Coscu -durante un ataque de celos- llegó hasta la residencia de Fungenzi con binoculares, y después de enviar varios textos amenazantes a la mujer, la llamó vía Facetime a la misma vez que le colocaba un arma de fuego en la cabeza a la perrita maltés, mientras reía como El Joker a las dos de la mañana.

Kendo Kaponi

Siguiendo la misma línea, Kendo Kaponi, fue arrestado en el año 2017 por supuestamente agredir y robar a un hombre que se estaba haciendo el cerquillo en una barbería de Winter Haven en Florida. Luego se supo que “el demonio de la tinta” fue a darle una pela al tipo por este haber agredido a un familiar. Ese mismo año, Kendo también fue detenido por una orden de desacato emitida por el Tribunal de Bayamón por… ¿adivinen? No pagar la pensión. Que mucho pasa eso con los exponentes del género urbano. De toda esta lista, Kendo tiene acomodo razonable, pues su vida no ha sido nada fácil. José Fernando, te llevamos arreguinda’os de nuestro negro corazón.

Nicky Jam

La vida de Nicky Jam ha sido una montaña rusa, literalmente. Luego de que Daddy Yankee le chupara todo el éxito en los tempranos dosmiles, el intérprete del poema “La Combi Completa” la pasó muy mal. En el 2008, mientras DY disfrutaba de todo su éxito y gastando dinero en Golden Corral con Mireddys, Nicky Jam fue arrestado por andar con un pote de percos en un carro robado. Este pasó un tiempo en prisión, donde engordó y salió con la pinta de un vendedor de tripletas. La vida le dio una segunda oportunidad al pegarla bien duro en Colombia, donde al día de hoy es un dios.

Raphy Pina

Uno de los productores más exitosos del género, Rafael “Raphy” Pina Nieves ahora mismo se encuentra en prisión. Los problemas para Raphy no son nuevos, ya que en el 2015 se declaró culpable por fraude hipotecario. En el 2022 fue sentenciado a cumplir tres años de prisión por posesión ilegal de armas, y en el juicio se descubrió que Pina tenía un “cuarto secreto” donde escondía sus armas. Esto se escucha como un capítulo de la serie de Pablo Escobar, pero cuando vamos a la foto, el búnker de Pina era bien trili y más bien parecía una sucia covacha.

Mexicano

En la década de los noventa, el rapero Mexicano era uno de los más temidos por sus sádicas líricas, su descombinada vestimenta y sus gritos en las canciones. Este se dio a conocer desde principios del género, y apareció en álbumes como Guatauba All Stars, Guayama Live y Boricua Guerrero. Sin embargo, “el séptimo elemento del Hip Hop” siempre estuvo metido en problemas, llegando a cumplir cárcel por violación a la Ley 54, y también pasó una temporada en Hogar CREA para ser rehabilitado por su adicción a las drogas. De hecho, en el 2013 el rapero se escapó para hacerle justicia a su hija, quien fue brutalmente asesinada. En el 2014, tuvo que ser llevado al Centro Médico de Río Piedras, tras ser apuñalado por reclusos en el Complejo Correccional de Bayamón.

Mexicano falleció en el 2015, luego de una larga y dura batalla contra el cáncer de garganta. Descansa en paz, México.

Marvel Boy

Ricardo José Cruz Matos conocido como Marvel Boy la pegó hace unos años con “Nou Nou Nouu”, uno de esos temas que con lírica bien simplona logra captar la atención de los chamaquitos en la era de las redes sociales. Sin embargo, la carrera de Marvel rápidamente cayó luego de que se comiera una luz roja e hiciera un corte de pastelillo frente a unos guardias. Los agentes lo detuvieron por ir con guille de Vin Diesel por el barrio Santa Cruz de Carolina, y allí se le ocupó un arma de fuego ilegal por lo que se lo llevaron pa’ “las tumbas”.

Tan reciente como el pasado lunes, el mediocre artista -quien debe estar en el Top Five de los reguetoneros más porquerías- volvió a ser arrestado por posesión de dos cápsulas de crack, y fue ingresado a prisión por no poder pagar la fianza.

Pusho

El rapero Pusho nunca ha cumplido sentencia por escribirle los temas más flojos a Daddy Yankee, pero en el 2017 fue arrestado cuando salió de una discoteca en Miramar, debido a que andaba con armas de fuego y le ocuparon el Mercedes Benz. Desde esa fecha, Pusho nunca ha vuelto a tener un auto lujoso, y ahora se le ve con un Yaris sin tintes por la Campo Rico, mientras trabaja como delivery de los jugos de Lisha.

C Dobleta

El más reciente es Luis Nomar Isaac Sánchez -conocido como “C Dobleta”-, y a quien Rubén Sánchez apodó como “Doblecleta”. Este es un chamaquito de solo 21 años que en sus videos junto a “Los Diablos de Llorens” muestra sus armas enchapadas en oro. Dobleta fue arrestado a finales del 2023 -para sorpresa de nadie- por andar con armas de fuego, pero fue dejado en libertad cargando un grillete en el tobillo. Su caso llegó a nivel federal, y estaba siendo buscado por “los feos” al mismo tiempo que ocurrió la muerte del agente Eliezer Ramos, que -intentando detener una balacera al aire en el residencial Sabana Abajo-, fue asesinado por sujetos que aún no han sido identificados.

Sin embargo, la policía ya identificó a C-Dobleta como “persona de interés en el caso” y veremos cómo termina todo eso.

Unos casos más fuertes que otros, pero todos llegan a un mismo fin. El género urbano tendrá su “street cred” y muchos continuarán viviéndose la película, y les guste o no, es parte de la sociedad en que vivimos. No podemos juzgar a los chamacos por cantar de armas y drogas, ya que estos expresan con arte el entorno en el que viven; mejor debemos pensar si estamos haciendo algo para cambiar la sociedad en que vivimos.

Nota de transparencia: en este artículo, Tío Macetaminofén metió un poco el de’o.