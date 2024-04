“Él tiene harta perso…”: Argandoña, Viñuela y Pancha Merino analizaron todo el escándalo de la supuesta infidelidad de Kaminski

En su capítulo más reciente, el panel de “Tal Cual” se convirtió en el set de “SQP” por un breve momento después de que comenzaron a hablar sobre el cahuín farandulero del momento: la supuesta infidelidad del animador Francisco Kaminski a Carla Jara con Camila Andrade, quien sería la tercera en discordia.

Esta conversación surgió después de que Pancha Merino contó que una vez fue dejada por una modelo, y Raquel Argandoña agregó que otras personas (Carla Jara) han sido dejadas por una animadora (Camila Andrade).

Esto sacó el espíritu farandulero que llevan los tres, y junto con José Miguel Viñuela sacaron el tejido, y comenzaron a comentar este escándalo, aunque sin decir los nombres de los personajes, pero los datos eran más que suficiente para conocer la identidad de los involucrados.

“La infidelidad te pasa la cuenta”

Viñuela partió hablando que lo que le parece más interesante es que hayan “congelado” a ambos del canal, según una de las versiones que salió sobre la ausencia de los animadores del programa de “Caja de Pandora” de La Red. Ante esto, a la Quintrala le pareció interesante discutir que “cuando el hombre es infiel en una relación, las mujeres lo toman a partir, y a la niña que se mete en la relación también”.

En esa misma línea, Viñuela agregó que “hoy día si tú eres una figura pública y le eres infiel a tu pareja, y se sabe, la gente se siente con el derecho de funarte, es increíble (...) La infidelidad te pasa la cuenta”. El animador opinó que lo personal no le debería afectar en lo profesional.

Pancha Merino no se aguantó y dijo “yo encuentro mil veces mejor a la señora que a la supuesta nueva”. Raquel Argandoña señaló que también estas funas deberían pasar por los políticos que realizan las mismas acciones.

Volviendo al caso de Francisco Kaminski, la animadora contó que estaba en Machu Pichu cuando se enteró de este escándalo, y habló del video que se filtró del Festival de Puente Alto cuando se besó el periodista con Camila Andrade a “modo de juego”. La Quintrala opinó que “uno que trabaje en este ambiente, sabe que la cosa va (...) Uno sabe la intención que había ahí, la gente no es tonta”.

“¡Con ese pelo, por favor!”

Raquel cuestionó por qué los hombres no son capaces de separarse y comienzan a jugar en dos bandos. Merino agregó que “yo conocí a la mujer del susodicho y me habló una cantidad de pestes, olvídate. Ojo las mujeres con los hombres que tienen un recorrido, cuando hablan cosas, cuando el río suena es porque piedras trae”.

“Quizás la gente no sabe de quién estamos hablando, como si por último el otro fuera tan atractivo”, lanzó Argandoña, y Merino no se demoró ni un segundo en agregar: “¡Con ese pelo, por favor! ¡Horrible! ¡Que se lo cambie inmediatamente! Raquel le imploró que no se le saliera el nombre.

José Miguel recalcó cómo el juicio en las redes sociales llegó a supuestamente afectarle en el ámbito laboral, y su compañera de animación contestó que “la culpa no la tienen las redes sociales, la tiene este pelotudo que fue infiel, perdón el término. No sé cómo la gente es tan infiel”.

Posteriormente, Raquel recordó el paso de Kaminski en TV+ y señaló que “menos mal no nos afectó como canal a nosotros, casi, menos mal”.

El animador ocupó la ocasión para mandarle un saludo a Carla Jara durante este tiempo, “aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a mi querida amiga que nos está viendo (...) Un abrazo porque es complicado, le mando un beso”.

Pancha Merino agregó un mensaje por su cuenta “como mujer quiero decirle que no hay mal que por bien no venga. En un momento le va a dar las gracias a esta mina por llevarse a este cacho. Ella es una gran mujer, es preciosa, talentosa, sensible, trabajadora, estoy segurísima que va a encontrar a un hombre”.

Finalmente, Raquel Argandoña terminó repasando a Kaminski con la siguiente frase: “él tiene harta perso porque con ese pelo y esos kilitos de más, tiene harta perso”.