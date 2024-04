Abraham Mateo y su viaje desde “Insomnio” hasta nuevos horizontes musicales

La espera para conocer el nuevo material de Abraham Mateo está a punto de terminar. Este viernes se lanza Insominio, el séptimo trabajo discográfico que llega cargado de pop en una especie de transición hacia la música electrónica. El español asegura que los sonidos de su infancia —incluso referentes a Marifé de Triana y hasta el grupo Camela— tienen cabida en este álbum con 16 temas y colaboraciones con artistas consagrados como Sebastián Yatra, Ana Mena, Omar Montes o Danny Ocean. Abraham no dudó en asegurar que su fandom en México y Argentina pronto podrá escuchar en vivo sus temas, aunque antes tiene por delante una labor de promoción muy fuerte con miras al verano y a los festivales que tienen lugar a lo largo y ancho de todo España.

Abraham, con el lanzamiento de “Insomnio”, imagino que los nervios están a flor de piel después de tres años sin publicar un álbum completo. Aunque has estado activo con singles y colaboraciones, cuéntanos, ¿cómo ha sido este viaje musical para ti durante estos tres años hasta llegar a “Insomnio”?

—La espera, sin duda, valdrá la pena. ‘Insomnio’ es un álbum que he preparado con mucho cariño. Nació en plena pandemia y desde entonces no he parado de trabajar en él desde mi estudio en casa. Le puse Insomnio precisamente porque mi creatividad me llevaba a pasar noches en vela, completamente absorto en la música.

He tenido el privilegio de escuchar las 16 canciones del disco. Pero, ¿cómo lo describirías tú?

—Es un disco que, si bien arranca desde el pop, se aventura por el territorio de la música electrónica, volviendo a mis raíces y experimentando con sonidos nuevos. Incluye desde bachatas hasta pop electrónico, buscando siempre fluir y experimentar.”

Me llamó la atención que el disco parece abrir las puertas a más experimentación electrónica. ¿Es así?

—Exactamente. La última canción apunta hacia una exploración más profunda de lo electrónico, anticipando lo que podría ser mi próxima gira. Quiero profundizar en ese aspecto de mi música, manteniendo siempre mi esencia.

Además, destacas por la frescura y coloquialidad de tus letras. ¿Es un reflejo consciente de tu estilo?

—Definitivamente. En mis canciones, busco usar un lenguaje coloquial, cercano a como hablo en mi día a día. Creo que eso ayuda a conectar mejor con el público.

En cuanto a colaboraciones, mencionas algunas muy especiales. ¿Hay alguna que te gustaría destacar?

—Estoy emocionado por las colaboraciones en el disco, especialmente por Desgraciadita junto a Rorro, una artista que descubrí en TikTok. También, tener a artistas como Yatra y Danny Ocean es algo muy especial para mí.”

Hablando de planes futuros, ¿qué promete Abraham Mateo para Latinoamérica?

—Estoy planeando girar por México y Argentina. Latinoamérica siempre ha sido especial para mí, y estoy ansioso por reconectar con mis fans allí.

Finalmente, regresas a la televisión como jurado en X-Factor. ¿Cómo enfrentas este nuevo desafío?

—Estoy emocionado pero consciente de la responsabilidad que implica. Quiero ser sincero y transparente en mis juicios, buscando siempre disfrutar el proceso junto a mis compañeros.

Insomnio Abraham Mateo lanza su nuevo disco con 16 temas que impactarán en las listas de éxitos (STEVEN BERNHARD/Cortesía)

Insomnio Abraham Mateo lanza su nuevo disco con 16 temas que impactarán en las listas de éxitos (STEVEN BERNHARD/Cortesía)