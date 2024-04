Jennifer Lopez renombra su tour debido a las bajas ventas y fechas canceladas

Desde 2014, Jennifer Lopez no lanzaba un álbum completo, aunque no se mantuvo alejada de la música pues ha lanzado varios singles desde entonces, y este 2024 estrenó “This is Me... Now”.

El álbum vino acompañado con una película conceptual basada en las nuevas canciones de su nuevo disco llamada “This Is Me Now... A Love Story”, que se puede ver a través de Amazon Prime Video, al igual que el documental sobre cómo preparó este filme titulado “The Greatest Love Story Never Told”.

Debido a lo ambicioso de este proyecto, que se especula será el último álbum que sacará Jennifer Lopez en su carrera, la cantante tenía preparado una gran gira, que lamentablemente tuvo que modificar el nombre para ver si así lograba vender entradas.

El nuevo tour de Jennifer Lopez se llamará ahora “This Is Me… Live”

Según información de la revista Variety, las fechas de la gira de Jennifer Lopez han sido tan bajas ventas, que han tenido que cancelar varias.

Antes la gira se llamaba “This Is Me… Now The Tour” y tenía planeado presentarse en Nashville, Cleveland, Raleigh y Atlanta, pero fueron canceladas a último momento y no se han anunciado reprogramación de las mismas.

Para intentar solucionar este desastre en ventas, el equipo de marketing de Jennifer Lopez modificó el nombre de la gira a “This Is Me… Live” y lo están vendiendo como un repaso a sus grandes éxitos, ya que su nuevo álbum no ha tenido la recepción esperada.

De hecho, partes del documental “The Greatest Love Story Never Told”, se han convertido en memes en TikTok y otras redes sociales, y eso no le ha jugado muy a favor a la cantante de origen latino.