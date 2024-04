Luis Fonsi celebra 25 años de carrera con un viaje especial

El cantante puertorriqueño tomó sus maletas llenas de buenos recuerdos y muchos aprendizajes, para emprender una aventura inigualable en un álbum conceptual, con el que el intérprete recorrerá distintas ciudades del mundo.

“Este disco lo lanzo mientras estoy celebrando 25 años de carrera, que es un momento de pausar, reflexionar, celebrar y de mirar hacia atrás, pero sobre todo de agradecer a toda esa gente que me acompañó en este viaje. Las canciones tienen que ver con lugares por los que pasé, y eso lo hizo un reto muy bonito y más que nada como mi humilde manera de dar gracias a estos lugares que son parte de mi historia”, comentó Luis Fonsi en entrevista con Publimetro.

El cantante también hizo una introspección de estos 25 años de trayectoria. “Al comienzo, no tenía idea en realidad de lo que iba a lograr. Solo soñaba con cantar y no analicé absolutamente nada, solo pensaba ojalá algún día pueda vivir de la música y pueda hacer canciones todos los días de mi vida, esa realidad siempre fue mi meta. No sabía a dónde me iba a llevar el camino, no sabía si iba a hacer algo pasajero o si va a poder vivir de esto, no sabía cuál iba a ser mi rumbo, pero literalmente fue paso a paso, canción tras canción hasta ir encontrando. Hubo tropiezos y me levanté, pero creo que eso es ley de vida, y literalmente para mí eso es lo que simboliza el viaje, no necesariamente montarte un avión viajar y aterrizar, es el camino, el aprendizaje. Es ese viaje emocional que todos tenemos que vivir y que nos endurece”.

Buenos Aires fue el primer sencillo de este proyecto y Pasa la página (Panamá) el segundo. Fonsi también lanzó Santiago (Chile), La Romana (Italia) y Marbella (España). El Viaje verá la luz en su totalidad el mes de mayo.

A la par, Luis Fonsi festeja sus 25 años con una gira, la cual cambia dependiendo en la ciudad que se presente. “El repertorio de los shows siempre es curioso, porque cada público es diferente, por ejemplo, en México conocen canciones que no conocen en otros países, porque en México tuve la oportunidad de grabar canciones de novelas, que solo salieron aquí. Mientras que en Puerto Rico, donde comenzó todo, hay canciones que sonaron, igual con España donde tengo muchas colaboraciones. Uno se va adaptando a cada público, pero en general el show básicamente cubre todo, desde el disco uno hasta las canciones de hoy, y va en constante evolución, rara vez canto exactamente el mismo playlist”, explicó.