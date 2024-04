“Me falta algo en mi vida”: Neme lloró al recordar en MG la muerte de su perro Duque y reconocer que tiene “un vacío muy profundo”

José Antonio Neme estalló en lágrimas este jueves durante el cierre del matinal “Mucho Gusto” al recordar en pantalla la muerte de su perro Duque.

El animador del matinal no pudo contener sus emociones, y durante una sentida conversación con Karen Doggenweiler y Gonzalo Ramírez, intentó mantener la compostura para hablar del bulldog francés que lo acompañó durante los últimos 11 años.

El llanto de José Antonio Neme

“Yo vine a trabajar hoy día porque (...) bueno, él venía mucho al programa. Yo ayer hice un video porque hay mucha gente que veía el programa y me preguntaba siempre por él, y le mandaban regalos y todo”, inició el periodista, a esas alturas, con el duelo a flor de piel y unas copiosas lágrimas en ambos ojos

“Entonces, no sé, no sé. Tengo mis emociones muy mezcladas. Fue muy rápido todo, en fin. Lo único que les puedo asegurar es que yo en esos 11 años di mi máximo, mi máximo, mi máximo. El perro traté de abrazarlo todos los días, dormía conmigo todos los días, iba donde yo iba, y me va a hacer mucha falta. Mucha falta, mucha mucha falta”, confesó ya quebrado por la pérdida.

“No sé por qué viven tan poco, no lo entiendo. El otro día alguien me decía ‘bueno, porque los perros, las lecciones de las personas las tienen requete contra aprendidas’”, continuó.

Algo más calmado, pero aún visiblemente afectado, Neme agradeció al canal privado haberle dado la “la posibilidad” de estar en los últimos instantes de vida de Duque.

“Le agradezco al programa, de despedirme de él sin saber que iba a morir, porque él ayer estaba más o menos grave, le iban a hacer un examen como a las 11 de la mañana, y estábamos acá, en un debate político, y yo, no sé porqué, sentí el impulso de salir del programa. ¿Cachai (sic)? Sin saber que iba a morir. Entonces, pedí permiso y me dijeron: ‘Ya, anda’, y alcancé a llegar. Y estuve con él, lloré y me despedí sin saber que me estaba despidiendo, pensando que en la tarde podía estabilizarse, pero lamentablemente no pudo y falleció como a las cinco y media”, contó junto a nuevo ataque de llanto.

Y es que el dolor de la pérdida fue algo que el rostro de Mega no pudo controlar, por más que en medio de su relato intentaba frenar sus lágrimas.

“Em, no sé. Tengo un vacío muy profundo. Ay, perdón (vuelve a quebrarse). Yo sé que quizás la gente a lo mejor lo veía por la tele, pero ustedes que lo conocieron (...) era un encanto (llora nuevamente) era un buen ser, y además llegó a mi vida en un momento en que yo era muy distinto”, contó.

El compañero de Neme

“O sea, él me acompañó en un tránsito de maduración personal, emocional, profesional, financiera. Yo estos 11 años (...) me falta algo hoy día en mi vida, como que me falta, como que tengo que rearmar ese espacio gigante que dejó este guatón. Y quiero agradecerle profundamente a toda la gente que me ha mandado miles de mensajes, tengo como cinco mil mensajes que no he podido leer. Hay gente de la tele que me ha escrito, la Claudia Conserva, la Priscilla Vargas, no quiero que nadie se quede fuera; productores de otros matinales, gente de la industria, en fin. Quiero agradecerle a toda la gente, a los emprendedores que le mandaban siempre tazones, collares, pulseras. El día que tú llegaste, Karen, te recibió. Cuando hacíamos entrevistas políticas se tiraba así, debajo de la mesa”, recordó nuevamente entre sollozos y lágrimas.

“Todos dirán que su mascota es la más especial, y yo tengo otros cinco perros, y tú (Doggenweiler) lo sabes y los conoces, pero este perro tenía algo (llora). ¡Te juro por Dios que tenía algo adentro! Yo no sé si había una persona, había un espíritu, había algo. Y nada, no quiero hacer el ridículo más”, sinceró.

“Yo creo que los perros te enseñan. Los perros hay algo que tienen, o que no tienen, y que tenemos los humanos, que a los humanos nos hace muy mal, y a mí me ha hecho muy mal en mi vida. Y es el ego. Los perros no tienen ego. No hacen diferencia entre el sí y el otro. Ellos existen y expresan la existencia. Yo no he visto un perro preocupado por su cuerpo, ni por su facha, ni por su bolsillo, los perros existen, son la existencia pura”, prosiguió.

“Quieran a su animal, a mí el único consuela que me queda es que hasta el ultimo dia pude estar con él, hasta el último día gracias a la Kathy Ibáñez, que me dejó salir en la mitad de un debate de Jadue (alcalde de Recoleta), al canal que ha sido muy amoroso conmigo, a la gente que me ha mandado mensajes y todo, y denme tiempo. Lo que yo les pido es un poco de tiempo y nada. Lo vamos a recordar como ¡Duquiiiin!”, finalizó.