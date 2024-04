Melina Noto, talentosa periodista de TNT Sports que le encantaría trabajar en un matinal

Melina Noto, periodista que actualmente se desempeña en TNT Sports, ha desarrollado una valiosa carrera en los medios de comunicación, aunque aún se encuentra en proceso de convertirse en profesional.

A sus 27 años la también modelo practica deportes desde muy temprana edad, pues asegura que es una actividad que la apasiona.

“Siempre me gustaron los deportes, practiqué diferentes desde chica, y hay algo medio intrínseco en el argentino, que el fútbol es casi como un ritual, está muy arraigado en nuestra cultura”, señala Melina en diálogo con Página 7.

A raíz de su afición quiso enterarse de las comunicaciones en esta área, para finalmente ingresar a estudiar la carrera que le permitiría cubrir su pasión. “Lo vi como un desafío porque, si bien estaba familiarizada con el deporte, no era algo de lo que supiera mucho al respecto, entonces me empecé a interiorizar y me encantó”, admite.

Asimismo, los recientes Juegos Panamericanos Santiago 2023 lograron que se enamorara incluso más de la profesión.

“Día a día voy aprendiendo más, voy superándome a mí misma y eso me encanta. Además, es una rama del periodismo que no solo te permite conectar de un ámbito de salud y del deporte, sino que también te da la posibilidad de viajar, conocer culturas. Es algo completo”, valoró.

“Ha sido una carrera de mucho esfuerzo”

Respecto a su llegada a TNT Sports, la comunicadora conisdera que fue una apuesta, tanto para ella como para el canal, dado que depositaron la confianza en sus capacidades y talentos.

“Creo que me vieron muy comprometida con el proyecto y, cuando empezamos ‘La voz del gol’, estaba muy enamorada del programa y con proyecciones a futuro. Mostré mucho interés y también fui un proyecto para ellos, porque ingresé al canal teniendo que aprender muchísimo”, explicó.

En la misma línea, la tamnbién influencer y pareja de Pangal Andrade, definió que su arribo a la televisión “ha sido una carrera de mucho esfuerzo, que es una palabra que me caracteriza”.

“Entré sin contactos, sin nadie conocido, porque soy una persona de otro país tratando de hacerse espacio, y creo que eso le da mucho mérito a lo que estoy haciendo y me hace valorarlo muchísimo”, aseguró.

A futuro, la periodista ve con claridad sus proyecciones e intereses, indicando que le encantaría ingresar a un matinal, pues valora mucho el formato.

“Creo que hay espacios para todo, para la seriedad y el juego y la dinámica. De chica era fanática de ver las noticias en la mañana, entraba muy temprano a clases, y me acuerdo de que veía el noticiero de las 06:30 hasta las 07:00 horas, mientras me preparaba para ir al colegio”, rememoró “Meli”.

Asimismo, la modelo señaló que acceder a este tipo de espacios televisivos “siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Informar en la mañana es algo de mucha vocación, de sacrificio, pero también muy lindo, porque le cambias el inicio de la mañana a la gente con una actitud positiva, y es un proyecto en el que definitivamente me gustaría estar algún día”.