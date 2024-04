Pancha Merino confesó sus deseos de casarse con Andrea Marocchino: “¿Crees que yo quiero vivir en el concubinato toda mi vida?”

La actriz Pancha Merino no dudó en evidenciar sus intenciones en pisar el palito con su actual pareja, Andrea Marocchino. Esto cuando recordó brevemente la estafa que sufrió durante el último capítulo de “Tal Cual”, la cual la ayudó a estar en el lugar que se encuentra hoy en día con una pareja a quien ama profundamente.

“Tengo un marido, pololo, que espero que algún día se case conmigo. Está amenazado, Raquel, y espero que me ayudes el día que vaya a mi casa”, lanzó la expanelista de “SQP”.

Por esto, la animadora Raquel Argandoña le consultó si es que le importa casarse nuevamente, y la actriz dijo: “¡Pero obvio! ¿Tú crees que yo quiero vivir en el concubinato toda mi vida? Mi abuela Rosa se está levantando de la tumba”.

No va a aceptar cualquier anillo...

El animador José Miguel Viñuela le preguntó qué cree que le falta a Andrea para que tome el gran paso, y la panelista le contestó que “yo le he dicho que no quiero cualquier anillo, estás loco. Ahora Andrea está con un tema con su familia, que están separando aguas y cuando llegue la buena aventura, la prosperidad, yo sé que me va a regalar un anillo maravilloso”.

“Yo quiero estar toda mi vida con Andrea”, agregó. Merino recalcó que hace poco que están viviendo juntos, ocho meses para ser exacto, y ya quiere casarse. “Obvio, si ya llevo seis años, quieres que cumpla 10 años pololeando, me mato”, añadió.

Pancha Merino no dudó en que va a estar toda su vida con su novio italiano, pero confesó que tiene un temor. “Yo como soy hija de papás separados, uno siempre queda con esa inseguridad”, agregó.

Finalmente, la actriz señaló que “yo tengo toda la fe y todos los días me pinealizo (ejercicios que involucran de la glándula pineal) que así va a ser”.