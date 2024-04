“Tira cosas que no son reales”: Claudio Valdivia aprovechó de repasar a Daniela Aránguiz tras ser confirmado en “¿Ganar o servir?”

El nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” tendrá a sus competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años, enfrentándose a competencias extremas de cuyo resultado dependerá si toman un rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Ya hay 13 participantes confirmados para el espacio de realidad, incluyendo a “Coca” Mendoza, Gala Caldirola, Oriana Marzoli, Pangal Andrade, Luis Mateucci, Gonzalo Egas, Blue Mary, Botota Fox, Faloon Larraguibel, José Ángel González, Camila Recabarren, Mariela Sotomayor y Alejandro Pérez Moro.

Nuevamente hoy en el matinal “Tu día” se reveló un importante nombre que se agrega al listado: el ex futbolista y ex “Año Cero”, Claudio Valdivia. El hermano del ex seleccionado nacional Jorge Valdivia, Claudio hizo su debut en TV en el reality “Año 0″ en 2011, donde destacó como uno de los grandes galanes y llegó a la semifinal como un gran competidor.

“A mí lo que me atrae de los realities es la competencia, sobrevivir, por eso después de ‘Año 0′ estuve en ‘Amazonas’. Uno que es competidor toda la vida quiere eso, competir, ponerse a prueba físicamente”, comentó Claudio, quien luego se unió al programa “Calle 7″.

Su bala pasada con Pangal

Ahora con 36 años, Claudio trabaja formando niños futbolistas en Colo-Colo, y aceptó su tercer reality con “¿Ganar o Servir?”, donde llega con el objetivo de superar a quien fue su amigo y rival en “Año 0″, y que se quedó con el triunfo, Pangal Andrade.

“Pangal es un rival muy duro, yo tuve la fortuna de estar con él 5 meses encerrado. Pero los años pasan, él ya tiene casi 40 y quizás no sea el mismo competidor que fue a los 25. Tengo esa espina todavía de que no di el 100% y no pude tener la final que todos esperaban en ese tiempo, que era Pangal-Valdivia. Por eso pienso que puedo ganarle ahora”, aseguró.

Para ello, dice estar en un buen estado físico. “Desde los 6 años que hago fútbol, también hago gimnasio, jiu-jitsu, juego pádel y hago mucho trote. Me siento bien, me siento fuerte, me siento joven y espero rendir de buena manera en las competencias”, indicó.

Su relación con Daniela Aránguiz y Luis Mateucci

Además, en el encierro conocerá al argentino Luis Mateucci, emparejado actualmente con su ex cuñada, Daniela Aránguiz: “No tengo ninguna relación con ella, nunca la tuvimos. Nunca nos llevamos bien, a mí ella no me caía bien y yo no le caía bien a ella, porque para ella yo era el hermano ‘mala influencia’. La Daniela es así, yo la conozco hace muchos años, es de esas personas que tira cosas que no son reales y las deja ahí. Y no se va a disculpar jamás de lo que dijo. Ha habido muchos episodios donde ella me ha involucrado a mí, a mis hijos y a mi ex”, comentó sobre la ex participante de “Tierra Brava”.

Y dado el vínculo que tiene Aránguiz con Mateucci, asume que el público puede querer verlo a él enfrentarse con el argentino: “Obviamente que yo esté en el reality con Mateucci para la gente va a generar morbo, y yo acepto eso, porque estará entretenido. Y si él me saca el tema, lo conversaremos”, aseguró.

A pesar de todo, no le cierra de entrada las puertas al argentino: “No conozco en persona a Mateucci. Yo no tengo conflictos de antemano con nadie, tengo que conocer a la gente para saber cómo me cae. Lo que veo hoy día es que él está con Daniela como pareja, y ambos publican en sus redes sociales que están felices, y por otro lado, mi hermano también tiene su pareja y está feliz”, sostuvo Valdivia.