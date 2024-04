“Después le agradecí”: Cristián de la Fuente recordó cuando actriz nacional se burló de su carrera

Querido y odiado a la vez, pero nunca ignorado. Así es la vida del actor Cristián de la Fuente, quien ha sabido ponerle el pecho a las balas a las críticas que surgen por su desempeño en lo profesional, como sobre sus actos y opiniones en la vida diaria. Fue así que reveló cómo la mala onda de una compañera de trabajo, lo terminó beneficiando para impulsar su carrera en el extranjero.

Según contó en conversación con Patricia Maldonado, fue hace años atrás cuando una colega quiso burlarse de él y pegó en el mural de la sala de maquillaje una feroz crítica que le habían realizado en un diario, para que todos los compañeros la leyeran y quedara en vergüenza.

Fue Maldonado quien encendió la mecha, al plantear que “el pueblo chileno es muy desagradecido con el artista nacional”.

De la Fuente reveló mala onda de compañera

Ahí, de la Fuente enfatizó que “sí, pero también hay compañeros de trabajo. Yo tenía compañeros de trabajo que una vez salió una crítica mala mía en una teleserie y una compañera se dedicó a recortar la crítica (del diario) y pegarla en el mural de maquillaje para que todos lo vieran y yo me sintiera del culo”, recordó, consignó La Cuarta.

Acto seguido, reveló que esa actitud lo llevó a mirar más allá de la cordillera.

“Yo no lo pasé bien, pero lo agradezco, porque viendo en perspectiva, en la vida no hay nada malo. Todo los que nos pasa son grandes regalos de la vida que a veces nos sacan de nuestra zona de confort. Ahí yo dije ‘no voy a seguir trabajando en este país, voy a agarrar mis maletas y me voy a ir’. Si eso hubiera pasado, yo no me hubiera ido”, contó el actor, quien participó en una película con Sylvester Stallone, triunfa en México y recibió el premio Martín Fierro en la categoría Mejor Actor de Ficción en TV.

“Después volví a trabajar con esa actriz, muchos años después, y le agradecí. Le dije ‘gracias por lo que hiciste’”, sentenció.