“Dicen que...”: Animadores de “Tal Cual” reaccionaron al rumor de la posible llegada de Tonka Tomicic al programa

El futuro laboral de la animadora Tonka Tomicic es una gran incógnita y ha despertado un sin fin de especulaciones sobre sus próximos empleos. Uno de los rumores que se desató fue que irá a parar a La Red en el programa “Caja de Pandora”, mientras que otro la situaba en TV+.

Se especuló que Tomicic llegaría al programa “Tal Cual”, pero como una nueva panelista, y esto fue discutido en el capítulo del miércoles del espacio animado por Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela. La actriz y parte estable del panel, Pancha Merino, consultó si era cierto que llegaban más personas al programa.

Ante esta duda de Francisca, la animadora respondió “me encantaría porque así me tomo todas las vacaciones que me deben del año pasado”. Viñuela también comenzó a consultarle a las personas detrás de cámara y le preguntó a Raquel si es que ella había sido avisada de esto, y le contestó que no.

¿Qué día llegaría?

Pancha Merino comenzó a planificar la agenda y dijo que “al final la Pata va a venir un día en vez de dos, es lo justo porque es la única que se repite”. La Quintrala se puso en el caso de la llegada de nuevas personas, y aseveró que “si es así, lo encontraría una falta de respeto que a los conductores no nos hayan informado”.

“En todo caso, yo estoy feliz porque me encanta, la adoro (a Tonka), pero a mí no me pueden sacar mi día. Aquí tienen que sacar a la única que se repite”, agregó Merino. Por su parte, Raquel dijo que “dicen que la Tonka llega, lo encuentro fantástico”, dando a entender que le confirmaron esta información la gente de producción y cobró sus días de vacaciones faltantes.

Finalmente, la actriz expresó las interrogantes que tenía, “yo quiero saber: una, si gana ella más, yo también quiero más sueldo; y dos, si va a venir al día de la Pata o le van a quitar a uno de los panelistas los días, lo que no encontraría justo”.