“¿Es la plata de la pensión?”: Cibernauta cuestionó paradisíaca luna de miel de Marité Matus y Camilo Huerta

“¿Trabajas o es la plata de la pensión que disfrutas?”. Con ese comentario un cibernauta cuestionó la romántica luna de mil de Marité Matus con su esposo Camilo Huerta, quienes viajaron hasta las costas de Aruba en el Caribe, tras casarse en enero recién pasado.

El misilazo del usuario fue en alusión a que el lujoso viaje habría sido financiado con el dinero que el futbolista Arturo Vidal le daría por la manutención de los tres hijos que tienen en común, depreciando el trabajo y los ingresos que percibe por su propia cuenta la influencer y los de su actual marido, quien se desarrolla como personal trainer.

Si bien, el comentarista de piedra consiguió 27 likes, la mayoría rechazó sus palabras.

“Que te importa vive tu vida”, “y si fuera así queeeeee? Es tu problema?”, “ojalá fuera con la pensión”, “mientras no sea la tuya, no deberías preocuparte”, “q gente mas desubicada q les importa la vida de los demás”, “el gusto de meterse donde no debe que te importa a ti disfruten a concho su luna de miel”, fueron algunas de las críticas hacia él.

Vivan los novios

Finalmente, Camilo Huerta y Marité Matus se convirtieron en marido y mujer, con todas las de la ley. 170 invitados, amigos del espectáculo, como Luis Jara y Pamela Díaz, y los hijos de Arturo Vidal fueron parte de la “sencilla”, pero glamorosa ceremonia y fiesta en el centro de eventos Casa García-Huidobro de Chicureo.

Según imágenes que filtró el medio de farándula Infama, Marité lució un vestido color champagne con cristales, “que brillaban en cada paso que daba hacia el altar a encontrarse con su querido Camilo”, contó el medio LUN.

Camilo, en tanto, tiró pinta con un elegante smoking a medida confeccionado por diseñador de los famosos Sergio Arias, el mismo que vistió a Martín Cárcamo y otros animadores para el Festival de Viña del Mar.

A las 20 horas se dio inicio a la ceremonia y 12 minutos después ingresó la flamante novia, acompañada de sus tres hijos, quienes la llevaron al altar al encuentro de su actual marido.

“Emiliano con las argollas, luego Elisabetta tirando flores y finalmente, Alonso, el mayor entró llevando del brazo a su madre. 17 minutos después, ambos pronunciaron sus votos delante de todos. Cuando fue el turno de Matus, Camilo no pudo evitar las lágrimas. Pocos minutos después, una maestra de ceremonias los declaró marido y mujer”, contó el citado medio.

Camilo y Marité bailaron al ritmo del Axé

Tras ello, llegó el momento de los votos matrimoniales, discursos de los amigos más cercanos y un contundente cóctel que incluía ostras, mientras la pareja se sacaba fotos oficiales con sus familiares.

Finalmente, pasaron al salón principal con la canción “Pégate”, de Ricky Martin, cenaron “un buffet de carnes variadas, mariscos y un gran buffet de postres” y bailaron hasta las cinco de la mañana. Fiesta que estuvo animada por un DJ y los shows de Joan Amor y los bailarines de Axe Bahía Thiago Cunha y Bruno Zaretti.