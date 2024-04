“Este se enamora a cada rato”: Fernando Solabarrieta se sincera por relación de ‘Guarén’ y su hijo Nicolás

Fernando Solabarrieta y su hijo Nicolás, serán parte de los invitados de este viernes a ‘Podemos Hablar’, donde ademas de hablar sobre su relación, tratarán el paso del exfutbolista por ‘Tierra Brava’ y su pololeo con Valentina Torres, más conocido como ‘Guarén’.

“Este se enamora a cada rato”, fue la opinión sincera de Fernando sobre las relaciones amorosas de su hijo.

“Me encanta la Vale, es una chica fantástica, maravillosa y me gusta mucho verlo. Lo que él me ha dicho: ‘Lo que me hace bien de ella es la forma en que me hace sentir’. Eso es amor”, dijo el comentarista deportivo.

Lo que sí es que Solabarrieta precisó con inmediatez que “me asusta un poco porque, no quiero ser abuelo tan pronto”.

El amor de Nicolás Solabarrieta

Por otro lado, el exparticipante de ‘Tierra Brava’, aseguró que ‘Guarén’ “me hace muy bien, pero es primera vez, creo, que estoy sintiendo algo diferente a lo que previamente era estar enamorado”.

Por otro lado, indicó que con respecto al aneurisma que Valentina Torres “para mí cada dolor de cabeza que ella puede tener, una migraña, para mí es terrible, lo paso mal”.

El distanciamiento de los Solabarrieta

“Estuvimos un poquito distanciados, enojados al respecto. Él estaba en Dubái y me llama para decirme que se vuelve de Dubái y que no sólo se devolvía, sino que además entraba a un reality show y la frase que le dije fue ‘¿me estái hueviando?”, señaló el periodista, con respecto a su ingreso a ‘Tierra Brava’.

En este sentido, el comentarista deportivo no le bajó el perfil a la distancia que se estableció en aquel momento con su hijo mayor.

“La verdad fue mucho más grave de lo que hemos hablado, o sea, ¿cuánto estuvimos sin hablarnos? (...) nunca en nuestras vidas, no había pasado algo parecido. Jamás”, enfatizó.