“Estoy feliz”: Daniela Muñoz presenta oficialmente a su pololo en sus paradisíacas vacaciones en Brasil

Fueron las redes sociales, de las que ella se declara una “activa” usuaria, la plataforma que la periodista de Chilevisión, Daniela Muñoz, encontró más apropiada para declararle al mundo que está en pareja.

Un viaje vacacional a Brasil, donde la notera de “Contigo en la mañana” ha recorrido más de una docena de playas, fue el paradisíaco escenario que eligió para declararle su amor a Gustavo, su actual pareja, a quien cariñosamente bautizó como “el garoto”.

El nuevo amor de la figura de CHV

“Estoy feliz y bueno, a mi pololo le tuve que enseñar a sacar buenas fotos, jajajá. Mi querido garoto no le pegaba mucho al flash, pero una modelándole aquí y allá, aprendió. Ahora es todo un fotógrafo casi profesional”, cuenta la figura de CHV en lun.com, quien valora la buena recepción de sus seguidores de redes sociales a su estado de felicidad plena.

“Siempre agradezco cada comentario positivo y palabra de aliento que me escriben en redes sociales, los recibo con mucho cariño”, complementa la periodista, quien además de su nuevo romance, disfruta de su retorno al deporte, que en un año le ha permitido bajar 12 kilos de la mano de Gustavo, según confiesa.

“Hace menos de un año retomé el hábito del deporte, porque lo abandoné por un tiempo. Y últimamente mi pololo me ha motivado mucho con el entrenamiento y él me hace algunas rutinas en el gimnasio”, señala.

Si mi pololo saca su celular y me dice: ‘Dani, mira’, yo ni la pienso y le modelo todo lo que quiera para lograr una foto bonita — Daniela Muñoz

“La verdad, es que el cambio ha sido súper paulatino. He bajado cerca de 12 kilos en un año y me siento infinitamente mejor en el ámbito corporal y personal. Siempre me ha gustado hacer deporte, pero ahora quiero aplicarme y no faltar a la disciplina”, indica la periodista.

“Trato de comer las porciones correctas y de tener una alimentación balanceada. No sé si hay algo puntual que me haya motivado a hacer un cambio, pero haber trabajado un mes en los Juegos Panamericanos me obligó a ordenarme con las comidas. Ahí trabajé muchos días seguidos y prácticamente todo el día. Lo mejor de todo es cuando ves y sientes los cambios físicos. Ahí una se aplica más y eres más matea”, complementa Daniela.

“Hace mucho tiempo que esperaba estas vacaciones. Me fascina la playa, el sol y la arena, así que nada mejor que disfrutar de ello. Yo soy activa en las redes sociales y me gusta contarle a mis seguidores parte de mi día a día, así que feliz me saco fotos en bikini, más aun cuando ya hemos recorrido más de 12 playas. Y si mi pololo saca su celular y me dice: ‘Dani, mira’, yo ni la pienso y le modelo todo lo que quiera para lograr una foto bonita, jajajá”, finaliza.