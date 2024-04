Fernando Solabarrieta confiesa los motivos de su distanciamiento con Nico cuando entró al reality

Fernando Solabarrieta se refirió al distanciamiento que sostuvo con su hijo Nicolás a raíz de que el joven decidiera ingresar a “Tierra Brava”, abandonando sus planes de ese entonces.

El padre y el embajador de Viña 2024 conversaron profundamente del tema en el próximo capítulo de “Podemos Hablar”, al cual Publimetro accedió a un adelanto y que Chilevisión emitirá la noche de este viernes.

“Estuvimos un poquito distanciados, enojados al respecto. Él estaba en Dubái y me llama para decirme que se vuelve de Dubái y que no sólo se devolvía, sino que además entraba a un reality show y la frase que le dije fue ‘¿me estái hueviando?”, señaló el periodista.

En este sentido, el comentarista deportivo no le bajó el perfil a la distancia que se estableció en aquel momento con su hijo mayor.

“Es una muestra de orgullo desmedido”

“La verdad fue mucho más grave de lo que hemos hablado, o sea, ¿cuánto estuvimos sin hablarnos? (...) nunca en nuestras vidas, no había pasado algo parecido. Jamás“, enfatizó.

Además, en esa época Fernando estaba separado de Ivette Vergara, madre de Nicolás.

“Un día ella me llama (Ivette) para preguntarme ‘¿Qué pasa con Nico?’ ‘No me ha llamado y si él no me llama yo no lo voy a llamar, le dije….’ Es una muestra de orgullo desmedido, puede ser, pero era una posición firme de padre, en el sentido que es el hijo que debe dar el paso, en esto, en otras cosas no, y él tenía que hacerlo”, confesó.

Fernando y Nicolás Solabarrieta en "Podemos Hablar"

El relator futbolístico explicó los fundamentos de su enojo con Nicolás, ampliando el contexto de la situación.

“¿Por qué te quieres volver?”, le preguntó cuando lo llamó desde Dubái. “‘Y ahí me dice no sólo me vuelvo, me vuelvo para un reality show’”, recordó Fernando.

Sobre esta fricción padre e hijo, Nico también entregó su versión del desencuentro.

“Ahí se empezó a calentar la conversación, feo”, continuó la historia el otrora futbolista del Calcio. “Le dije ‘mira, si voy a entrar no te lo voy a preguntar, te lo estoy informando, que si llego a entrar, voy a entrar y no te voy a preguntar, es para que sepas’”, contó el exparticipante de “Tierra Brava”.

“A mí lo que me dolió fue cuando me dijo que en un momento pasé de ser un estudiante de la universidad a entrar a un reality show, como que para él era una gran decepción”, admitió Nicolás Solabarrieta.