Francisca Undurraga se aburrió de los ‘hater’ por la venta de su contenido para adultos: “No me avergüenzo”

La modelo y exparticipante de ‘Tierra Brava’, Fran Undurraga, hizo un fuerte descargo a quienes la critican por sus contenidos en Unlock. En esta plataforma venden fotos y videos eróticos, como lo hacen muchas chilenas en distintos sitios.

A través de su cuenta de Instagram, Undurraga precisó que “Dios! Que manera de juzgar!!! No me avergüenzo de vender contenido online, no le hago mal a nadie, no soy mala persona”.

“Estoy aburrida de escuchar comentarios como ‘tonta’, ‘solo sirves para eso’, etc. puros prejuicios! Ustedes ven solo el 5% de un ser que es complementario. Y si, además de tener mi contenido, estoy estudiando constantemente, tengo una carrera, cursos, soy filántropa, poeta a veces, lectora empedernida, sibarita, estudiosa de varios temas! Y no porque haga ‘fotos’ significa que ese 5% es el TODO de una persona”, argumentó.

De esta forma, Undurraga pidió dejar “de ser doble moral! Si te sientes bien con tu cuerpo y quieres , muestra tu sensualidad (si te hace feliz) y recuerda, no permitas que eso te quite el 95% restante, eres el 100% para quien realmente se da el gusto de conocerte”.

Storie Fran Undurraga Captura

Seguidores se enfrentan por dichos de Fran Undurraga

Tras el mensaje escrito por la modelo, los seguidores reaccionaron e incluso comenzaron a discutir entre ellos.

“Y si estás tan segura de lo que eres y haces para que dar tanta explicación?”, escribió una seguidora. “Por qué a mí ya no me afecta, pero hay gente que suicida por este tipo de ‘comentarios’, y si puedo, aunque sea hacer visible el odio en las redes sociales, los prejuicios, etc. Me basta”, le respondió la modelo.

Otros lanzaron sus misiles: “Muy linda será estudiosa pero tal vez floja , porque esa pega es sacarse fotos y nada, más,tener un trabajo donde rendir y con cumplimiento es otra cosa”; “Lamentablemente en el 5% que muestras no se nota ni se ve nada de lo que dices que eres!!! Bueno en fin es tú vida, pero también te expones para que opinemos”.