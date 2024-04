“¡Hombre asqueroso!”: Fuerte conflicto entre Fabio y Gabrieli casi termina en una renuncia en “Tierra Brava”

Un nuevo conflicto se desató entre Fabio Agostini y Gabrieli Moreira que llegó a tal nivel que casi motivó una renuncia en la recta final de “Tierra Brava”. Ella se acercó al español para ver cómo estaba después de jugarle una jugarreta que suscitó la risa de sus compañeros, en donde también le puso un cartel de infiel.

“Es normal que me incomode, yo creo que a ti te hubiese incomodado más”, le dijo el excapitán. La brasileña se disculpó, pero se terminó yendo, lo que molestó más a Fabio por dejarlo hablando solo. Él le recriminó que consiguió lo que quería que es ingresar al reality, y la acusó de haber enviado mensajes a la prensa sobre la fiesta electrónica, lo cual se lo contó Daniela Aránguiz.

Agostini dijo que le solicitó explícitamente que no subiera fotos de él, pero no le hizo caso. “Estás intentado decir mentiras sobre mí. Nadie sabía que eras tú”, respondió Gabrieli, quien se molestó tanto que arrojó el vaso que tenía en su mano.

“Por eso mismo no quiero estar contigo. Esto no lo voy a aguantar más”, respondió el español, mientras la brasileña se fue a hacer sus maletas para abandonar el reality.

“Yo contigo no hablo más...”

Gabrieli llegó a la habitación, y Miguelito intentó disuadirla de su decisión. “¡Hombre de m… asqueroso!”, exclamó. Una vez que llegó Fabio a la pieza, ella le reclamó “que entres a reclamar como si fuera una hija de p*** con usted. ¡La persona por la que más he dado en mi vida es por ti! ¡Eres un cobarde!”.

Él volvió a recriminarle por la foto, y ella dijo que no lo hizo con intenciones de perjudicarlo. “Yo contigo no hablo más, tus berrinches hazlos en otra parte”, respondió Fabio, y fue a quejarse con Luis de haber sacrificado tanto para ayudarla a ella, y aseguró que no la iba a aguantar más.

“Cuando los vi me hizo tanto recordar mi relación con Oriana. Yo no vuelvo a eso ni a palos, prefiero quedarme solo. Sacan lo peor de uno, no te suman nada”, opinó Mateucci. “Con ella ya no se puede ser ni amigos, porque se confunde, no se puede (...) Con ella debe ser un chao para siempre, o pasa lo que pasó ahora”, aseguró Fabio.

Por otro lado, Miguelito y Shirley consolaron a Gabrieli, que lloraba sin parar. “Él me ha lastimado de todas las formas posibles”, se lamentó la brasileña.