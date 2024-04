Horacio Saavedra con miras a la alcaldía de Maipú: “Si se da, habrá que apechugar”

El “Momento Sin Culpa”, la sección estrella de “Sin Culpa”, que se podrá ver este sábado a las 22.30 hrs. por TV+, mostrará las declaraciones sin filtro de Horacio Saavedra sobre una posible candidatura al sillón edilicio de Maipú representando a la UDI.

La conductora Fran Sfeir le mostró al músico las declaraciones de Tomás Vodanovic en “PH”, donde lo calificó como un “tremendo concejal”, y lo inquirió a que respondiera con la verdad. Aunque como buen político, el Maestro Horacio se dio una vuelta y dejó la puerta abierta.

“Está decidido. Está claro que yo no sirvo para eso, ni me interesa”. “¿Quién dijo que no servías para eso?”, insistió Fran. “Quiero hacerle cariño a mis adultos mayores y eso lo puedo hacer como concejal y voy a seguir como concejal”, remató Horacio.

Pero Fran no se quedó tranquila, porque se sabe que ese tipo de decisiones las toma el partido y no la persona. “¿Y si se da, qué vamos a hacer?”, preguntó. “Apechugar no más po’. Si se da, hay que apechugar”, finalizó, dejando abierta la opción de competir por la Alcaldía de Maipú.

“Quería ser aviador”

“¿Siempre quisiste ser músico?”, le preguntó Fran a Saavedra. “Yo quería ser aviador, piloto comercial. Pero me faltó estatura”, respondió Horacio, causando la sorpresa de la conductora de “Sin Culpa”, en otro de los momentos a destacar de lo que se verá este sábado.

“El festival ya no es un festival”

Con una polera negra y una gaviota que decía “al mejor papá”, Horacio demuestra que el Festival de Viña sigue siendo algo importante para él, tras haber participado más de 35 veces dirigiendo la orquesta.

“Explícame qué onda la cantidad de polémicas que tiene Festival de Viña y la orquesta”, le pidió Sfeir a su invitado. “Yo creo que el festival, ya no es festival de la canción. No tiene comparación lo que hacíamos antes con lo que es ahora. Yo me quedo con lo que hacíamos nosotros que se tocaba en vivo y en directo. Ahora ponen un ‘play’ y hacen ‘el mono’ como que están tocando. Y eso no es música”, remató el Maestro Horacio, en lo que será un capítulo imperdible del programa de conversación.