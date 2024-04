“Qué grande está”, Evaluna y Camilo finalmente muestran el rostro de Índigo y sorprende lo que ha crecido

Camilo y Evaluna son una de las parejas más estables y ejemplares del mundo del espectáculo que han formado una hermosa familia con su hija Índigo y el nuevo bebé que viene en camino que llevará por nombre Amaranto.

Aunque han mostrado a su hija muchas veces en redes, nunca le han dejado ver su rostro pues la quieren cuidar y proteger, pero los han criticado por ello.

Sin embargo, recientemente la pareja compartió un video en sus historias de Instagram en el que mostraban a su hija en el estudio de Camilo, mientras esperaban el estreno del nuevo álbum del cantante.

Camilo y Evaluna muestran a Índigo y dejan ver lo grande que está a punto de cumplir 2 años

En el video se ve a Camilo y Evaluna junto a otros amigos frente a una pantalla para ver el video de Dos y al lado está su hija Índigo quien se emocionó al ver el video de su papá.

Índigo llevaba un bodysuit beige, y el cabello recogido en dos colitas, mientras miraba el video de su papá y hablaba con Evaluna, y por primera vez se pudo ver su rostro, aunque no se veía muy de cerca y la imagen se ve algo borrosa.

“Lo poquito que se ve de Índigo, me da la sensación que es la carita de Eva de chica 😍”, “que hermosa familia y al fin dejaron ver el rostro de Índigo”, “esa niña es hermosa, es igualita a Evaluna”, “wow por fin la dejaron ver, aunque no se ve mucho se ve que es preciosa”, “no se por qué no la muestran bien”, y “me encanta esta familia y al fin pudimos ver a Índigo”, fueron algunas de las reacciones en el video.

Evaluna Así luce la hija de Camilo y Evaluna (@evaluna/Instagram)