Roberto Cox revela que le negaron la visa para entrar a Estados Unidos: “Me faltaba una semana para viajar y me la negaron”

Una hilarante situación se vivió durante la jornada de este viernes en el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”, mientras los conductores Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez y Roberto Cox comentaban cómo actuaban las bandas chilenas de delincuentes en Estados Unidos, lo que estaría poniendo en riesgo el beneficio de la visa Waiver para ingresar a ese país.

Fue justamente en ese instante cuando Roberto Cox reveló que a él le negaron la visa -que usualmente se le otorga a casi todas las personas que la solicitan en un par de minutos-, explicando las razones para no haber podido acceder al documento, por lo que se quedó con las ganas de visitar Estados Unidos.

“Me rechazaron la visa Waiver, en mi caso porque te hacen varias preguntas, una de esas es ‘ha estado en los últimos 10 años en los países Afganistán, Irán’ y otros, donde por el canal he ido, cuando pones esos países, se despliega un menú donde te preguntan las razones por las que ha estado ahí con algunas opciones, una de las opciones es ‘trabajo en un medio de comunicación, soy periodista’”, contó el periodista que ha viajado a varios países a reportear distintos conflictos.

Matinal CHV (Captura de pantalla CHV)

Luego agregó que pese a haber sido por trabajo, “no me sirvió, me faltaba una semana para viajar a Estados Unidos y no me la aprobaron, creo que si me meto ahora todavía no está aprobada”, relató. A lo anterior agregó que incluso puso sus redes sociales para que quienes revisan las solicitudes vieran que realmente viajó por trabajo, lo que tampoco sirvió de mucho.

“Lo puse en Instagram y cualquer FBI que se mete ahí puede ver que fui por trabajo”, dijo medio resignado Roberto Cox, añadiendo que pese a todo, no pudo viajar.

Monserrat Álvarez: “La opción es que se casen conmigo”

Sin embargo, toda la historia terminó en risas cuando Monserrat Álvarez les comentó que ella tiene nacionalidad estadounidense, ofreciendo incluso matrimonio.

“La opción es que se casen conmigo, yo soy gringa”, dijo sin miedo al éxito la periodista, ante lo cual JC Rodríguez respondió que si era así, prefería no viajar.

“Me voy a casar con Cox”, añadió Álvarez yendo más allá en su broma, mientras que Julio César entre risas decía que “les doy tres meses de matrimonio”.

Finalmente, Monserrat Álvarez cerró el tema contando que “yo nací en Estados Unidos, tengo green card, trabajé en el McDonalds en Washington DC”, aunque pese a todos los antecedentes, ni Roberto Cox, ni Julio César Rodríguez accedieron a su ofrecimiento de matrimonio.