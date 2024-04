‘Sex and The City’ está de regreso, y la Generación Z no está preparada

La clásica comedia de situación de Nueva York acaba de comenzar a transmitirse en Netflix, exponiendo las hazañas picantes y sexistas de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda a una nueva generación, muchas de las cuales ni siquiera habían nacido cuando la serie se estrenó en 1998 o cuando terminó. en 2004.

Y no estoy seguro de que todos mis compañeros de Zoom estén listos para viajar en el tiempo a una época en la que aparentemente nadie se inmutaba ante la apropiación cultural o los chistes gay. Por no hablar de un personaje que admira casualmente a Donald Trump.

“Próximo Donald Trump”

Pero el nombre del futuro presidente aparece justo en el estreno de la serie, cuando Samantha describe al principal interés amoroso de Carrie, Mr. Big, como el “próximo Donald Trump”.

Si los espectadores jóvenes siguen viendo la temporada 2, verán al propio Trump, más delgado, más joven, todavía fanático del bronceado en aerosol, mirar a Samantha Jones (Kim Cattrall) en un bar de cócteles.

Dice la narradora Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker): “Samantha, una cosmopolita y Donald Trump... simplemente no hay más Nueva York que eso”.

And Just Like That

Algo me dice que nunca habrá un flashback de eso en el dolorosamente políticamente correcto reinicio de “SATC”, “And Just Like That”.

“Donald Trump apareció por casualidad. Tenían razón, tal vez la generación Z no está preparada para esto”, ya declaró un usuario de X.

Como alguien que era un simple adolescente cuando Trump lanzó su campaña presidencial de 2016, debo admitir que verlo ser comido con los ojos en una comedia fue una especie de sobresalto.

Pero hay muchos momentos más inflamatorios, como cuando la puma Samantha le dice a su novio mucho más joven en la temporada 6: “¡Deberías quedarte en la fiesta, Harvey Weinstein está aquí!”.

Espero que los nuevos espectadores se burlen al escuchar a Carrie describir sus joyas como “oro de gueto” y al ver a Samantha con una peluca afro y un palillo para el cabello.

Tampoco creo que aprecien cuando ella salga con un hombre negro en la temporada 3 y anuncie: “No veo el color. Veo conquistas”. Pero no es sólo el personaje de Cattrall el que está al borde de la cancelación. “Ver Sex and the City en Netflix y no sé, ustedes, carrie, parece realmente problemático”, dijo un usuario de X.

No envejecen bien

Ya en X, el programa ha sido declarado “literalmente el programa más problemático para las mujeres” que “NO ENVEJECE BIEN”. También se le ha denominado “campamento de entrenamiento sobre citas tóxicas”.

Sólo el grupo de esposas profesionales disfrutará de la visión de Charlotte York sobre la independencia femenina: “Todo el mundo necesita un hombre, por eso alquilo. Si usted es propietario y él todavía alquila, entonces la estructura de poder está apagada. Es castrante. Los hombres no quieren una mujer demasiado autosuficiente”.

Hoy en día, revistas y programas femeninos como “Euphoria” nos recuerdan constantemente que vivimos en la era de la fluidez. Una de cada cinco mujeres de la Generación Z se identifica como bisexual según una encuesta reciente de Gallup.

Pero en un episodio de la tercera temporada de “SATC” del año 2000, Carrie rompe con su novio porque es bisexual. “Ni siquiera estoy seguro de que exista la bisexualidad. Creo que es sólo una escala de camino a Gay Town”, les dice a sus amigos durante un brunch.

‘Sex and The City’

¿Su respuesta? Miranda (Cynthia Nixon) procede a llamar a la bisexualidad “codiciosa”. Charlotte está de acuerdo: “¡Elige un bando y quédate ahí!”

Indique las advertencias de activación. Las personas que disfrutan con justicia de Miranda, como escribió una vez mi colega Kirsten Fleming, “en topless en un jacuzzi con su amante no binario” en “And Just Like That”, no podrán soportarlo.

El creador de “SATC”, Darren Star, dijo una vez que la ciudad de Nueva York era el “quinto personaje” no oficial del programa. Por lo tanto, tiene sentido que la Gran Manzana también participe en acciones políticamente incorrectas.

Cuando Samantha se muda al entonces moderno Meatpacking District, se queja de “pagar una fortuna para vivir en un vecindario que está de moda durante el día y transexual por la noche”, una referencia a las prostitutas transgénero que solían frecuentar el extremo oeste.

Ya puedo imaginar los gritos desde los dormitorios de Columbia y NYU, resonando por toda la ciudad. Mira, entiendo que mucho de lo que entonces era vanguardista ya no es tan ingenioso. Pero también sé cómo dejar de lado mis sensibilidades modernas y apreciar una pieza de entretenimiento en su contexto cultural.

Puedo ver por qué esto ganó enorme popularidad: dice verdades sobre la experiencia femenina en un mundo posterior a la revolución sexual con una franqueza notable (y, sí, cruda).

