Tom Holland será Romeo en nueva versión de Romeo y Julieta pero internautas muestran su lado más cruel

Tom Holland fue anuciado como protagonista de una nueva versión de ‘Romeo y Julieta’ en formato teatro que será presentada en West End de Londres sin embargo, las cosas no está saliendo bien. Este es probablemente el romance más famoso de todos los tiempos y aunque la puesta en escena es muy querida por muchos, la elegida para dar vida a Julieta está dejando ver el lado más cruel de la sociedad.

Sin duda, el nombre de Holland ya es una garantía pues aunque se ha hecho de un gran nombre en Hollywood, también ha dado cátedra de sus habilidades teatrales. Sin embargo es ‘Julieta’ quien no está siendo bien recibida y la razón es terrible.

Se trata de Francesca Amewudah-Rivers, mejor conocida por aparecer en la serie de comedia ‘Bad Education’ y ya está recibiendo los comentarios más crueles por ser una mujer negra y no caucásica como lo sería el persona de Shakespeare.

Por supuesto no hay que indagar demasiado en las publicaciones que e han hecho en redes sociales para encontrar comentarios señalando su color de piel y que “es inclusión forzada”. Algunos incluso están expresando que el director “lo ha hecho a propósito” para “dar de qué hablar”.

“Simplemente no tiene sentido. Se suponía que Romeo y Julieta tendrían lugar en el Renacimiento italiano de los siglos XIV y XV. Es Shakespeare, eso significa que era europeo. Simplemente no es creíble”. “Si quieren empoderar mujeres negras para eso está Hamilton”. “¿Por qué siempre tienen que arruinar todo?”. “Y si mejor cuentan historias diferentes y dejan de meterse con los clásicos???”, se lee.

Por fortuna, hay internautas que están tomando mejor las decisiones, señalando que se trata de una reimaginación y que no tendrían por qué no darle la oportunidad a Francesca.

“Esta versión probablemente no tendrá lugar en el siglo XIV o XV. West Side Story es básicamente una nueva versión de Romeo y Julieta”. “Los que se quejan sí saben que Romeo y Julieta no existen y que por eso pueden hacer lo que se les de la gana con cómo se ven??”. “Bueno Julieta es un personaje ficticio, podría ser asiática o latina. Nada les parece”, expresaron.

El caso es lamentable y refleja una realidad preocupante sobre los desafíos que enfrenta la industria del entretenimiento en cuanto a la discriminación racial. Este tipo de comportamiento no sólo es inaceptable, sino que también es profundamente perjudicial en muchos sentidos y es que además de afectar a las víctimas, contribuyen a crear un ambiente tóxico que puede disuadir oportunidades para todos.

Productores salen en defensa de Francesca

Romeo y Julieta La nueva puesta en escena ha recibido comentarios de odio (Instagram)

Los productores de la puesta de ‘Romeo y Julieta’ condenaron los comentarios rac*stas publicados en línea tras el anuncio de su elenco. El viernes, la compañía de teatro emitió un comunicado condenando el “aluvión de deplorables abusos raciales en línea dirigidos a un miembro de nuestra compañía”.

“Esto debe terminar. Estamos trabajando con un grupo notable de artistas. Insistimos en que son libres de crear obras sin enfrentar acoso en línea. Seguiremos apoyando y protegiendo a todos en nuestra empresa a toda costa. Cualquier abuso no será tolerado y será denunciado. La intimidación y el acoso no tienen cabida en línea, en nuestra industria ni en nuestras comunidades en general. Nuestra sala de ensayo está llena de alegría, compasión y amabilidad. Celebramos el extraordinario talento de nuestros increíbles colaboradores. La comunidad de ‘Romeo y Julieta’ seguirá ensayando con generosidad y amor, y se centrará en la creación de nuestra producción”.

Amewudah-Rivers no es ninguna novata pues ha participado con gran éxito en producciones como School Girls, O The African Mean Girls Play, así como otras obras de Shakespeare, incluidas ‘Otelo ‘y ‘Macbeth’. Interpretar a Julieta junto al Romeo de Holand marcará su debut en el West End. La obra se presentará en el Duke of York’s Theatre de Londres durante un período limitado de 12 semanas, del 11 de mayo al 3 de agosto. Actualmente, las entradas para la función están agotadas.