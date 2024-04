“500 lucas pa´ un sketch”: El costoso error de Luis Slimming durante grabación de “Moteles que hablan”

El comediante Luis Slimming protagonizó un divertido momento durante la sección “Moteles que hablan” del programa El Antídoto de Fabrizio Copano. Esto, luego de descorchar una costosa champagne, la cual estaba contemplada solo como exhibición, pero no para el consumo.

El humorista que triunfó en el Festival de Viña del Mar 2024 se encontraba en un jacuzzi junto a la actriz Sigrid Alegría. cuando abrió sin querer queriendo la espumante de alta gama.

Slimming tenía la botella en sus manos y comenzó a batirla, mientras Sigrid respondía a la pregunta si le habían pasado “cosas” grabando escenas románticas. Ahí, ella confesó que “lo único que me ha pasado es que cuando me miro al espejo y veo que me entierran los dedos, no me gusta”, contó.

En ese preciso instante, el humorista destapó la bebida a modo celebración. Pero, al instante, se dio cuenta que eso no estaba dentro del libreto ni del presupuesto.

“¿Era pa’ abrirla o no?”, preguntó asustado, recibiendo como respuesta un tajante “No, no era para abrirla”.

“Yo dije ‘qué rajao 500 lucas pa´ un sketch’”, replicó el integrante de El sentido del humor y entrevistador de Entre broma y broma.

Sin embargo, ya que el daño estaba hecho, Slimming se empinó la botella y bebió un sorbo de la costosa champagne, la cual tuvo que “pagar” por medio de varias menciones al motel Buda.

Parodia a Pablo Herrera

Además, dentro del programa, volvieron a parodiar a Pablo Herrera, puesto que el cantante había encontrado poco divertida la humorada anterior, donde lo retrataron como “Pablo Horrores”. Sketch que en esta ocasión realizó el actor Kurt Carrera, interpretando a “Herrereitor”.

También, junto a sus compañeros de El sentido del humor, Slimming y compañía bromearon como si fueran los asesores del Presidente Gabriel Boric, ideando burdas estrategias para que aumente su popularidad.