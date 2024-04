A más de un año sin ver a su hijo: Mane Swett publica imagen desde NY y seguidores especulan ante anhelado reencuentro

La actriz María Elena Swett ha hecho público el sensible calvario que ha vivido desde finales de 2022 cuando su pequeño hijo Santiago viajó a Nueva York en Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año con su padre, el estadounidense John Bowe, pero no volvió en la fecha pactada y no ha regresado al país.

Desde entonces, ella ha publicado diversos registros de su niño durante el tiempo que han estado separados. Cada vez que ella subía una imagen a su cuenta de Instagram, a pesar de no tener como protagonista a su retoño, María Elena escribía un conteo de la cantidad de días que acumulaba desde la última vez que vio a Santiago junto a un # como “#día416″, “#día158″.

El viaje de Mane a Estados Unidos

La última vez que ella publicó su conteo fue el 23 de febrero cuando llevaba 425 días sin ver a su hijo. Sin embargo, esto cambió hoy día, después de que a la madrugada en hora chilena, Mane Swett subió una imagen desde un edificio en Nueva York, la ciudad donde estaría su hijo, y esta vez el símbolo gato estaba vació. “5/4/2024. 10:23 am Piso 28 Terremoto en NY Tiembla… Soy Chilena... #...”, escribió la actriz. Esta vez no había un conteo de días.

Este gesto no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes inmediatamente comenzaron a especular y alegrarse ante el posible reencuentro con su retoño a quien no veía desde hace más de un año. Ella se inundó de buenos deseos, y mensajes de apoyo.

“¿Fuiste a ver a tu hijo? Ojalá vuelvan juntos, un abrazo”; “al fin, ¡recupéralo! Te necesita tanto como tú a él, que Dios no suelte sus manos”; “Mane todo Chile te apoya”; “Y que va una chilena sin miedo a buscar un pedacito suyo con todo Chile contigo”; “¡Recupéralo! Tu sangre, tu alma, tu vida. Es tuyo por derecho de conciencia, es tuyo. Éxito Mane”; escribieron sus seguidoras.

Comentarios de apoyo a María Elena Swett Captura: Instagram

Vale mencionar, que María Elena tiene un álbum de fotos en Nueva York en sus historias destacadas, y sus últimas dos actualizaciones datan del 29 de marzo de 2024, y la historia en donde anexó su última publicación con la frase “Señal de vida”.

Historia de María Elena Swett Fuente: Instagram