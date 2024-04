“Está en el contrato”: Sebastián Yatra contó por qué no sube fotos sin camisa

Sebastián Yatra decepcionó a algunas de sus fanáticas al anunciar que no podrá publicar fotos y videos en los que aparezca con el pecho al descubierto hasta nuevo aviso, jugando con la idea de que esta medida forma parte de una clausula en un curioso contrato que firmó. Ante este anunció, varios seguidores dejaron diversos mensajes en su más reciente publicación.

El artista se ha mantenido en bajo perfil desde hace varios meses, pasando desapercibido en lo que respecta a su carrera musical, estrenando muy pocos temas en 2023. Y tal parece que este año podría ser de la misma manera, ya que actualmente no ha hecho ningún lanzamiento oficial.

Sin embargo, en una publicación reciente en la que aparece en una presentación en México dio a entender que más pronto que tarde sus fanáticos podrán disfrutar de nuevo contenido musical de su parte, pero no dio una fecha concreta.

“Ya no falta tanto para nueva música”, escribió Sebastián Yatra en una de sus recientes publicaciones.

Mientras tanto, el joven ha compartido que pasa su tiempo libre disfrutando de varios viajes en diferentes países del mundo, desde México hasta España. También ha dado a entender que está viviendo un momento de paz y tranquilidad, algo que dejó evidenciado en una reciente publicación de Instagram.

A través de un carrusel de fotos se puede ver al artista relajándose en una terraza con piscina incluida, una gran vista, varios libros y hasta un gimnasio, dando a entender que la ha estado pasando muy bien.

¿Sebastián Yatra no puede mostrar su pecho en Instagram?

A propósito de este carrusel de fotos, el colombiano aprovechó para destacar que en ninguna de las imágenes aparece sin camisa, explicando un poco las razones detrás de esto y porque una de las fotos está “alterada”.

“Hay una foto de aquí que está alterada, pero no les voy a decir cuál. p.d. no me dejan subir fotos sin camiseta hasta que no salga la portada de @menshealthesp … está en el contrato 📝 bueno no, pero igual”, redactó Sebastián Yatra en el post.

Ante estas declaraciones, ode sus seguidores se manifestaron al respecto: “eso es un castigo”, “pero cómo así si yo entro es para verte”, “lo épica que será la portada para Men’s Health”.