Esta serie de romance está en el primer puesto del top 10 en Netflix: conquista con su trama

Netflix tiene uno de los catálogos más amplios de series románticas en el streaming: de tramas de amigos que se vuelven amantes, pasando por enemies to lovers a historias de amor en el trabajo.

No obstante, entre el mar de seriados del género en la biblioteca, hay uno que está destacando sobre todos desde hace semanas con un relato cautivador y las actuaciones de un talentoso elenco.

De hecho, el proyecto actualmente ocupa el primer lugar del top 10 de series más vistas de habla no inglesa del gigante a nivel global. ¿Quieres saber cuál es? Sigue leyendo para descubrirlo.

¿Cuál es la serie de romance en el primer lugar del top 10 de Netflix?

Se trata de La reina de las lágrimas , una miniserie de drama, comedia y romance surcoreana que llegó al catálogo de Netflix en varios países el 9 de marzo y en América Latina el 23 del mismo mes.

Con 4.3 millones de visualizaciones del 25 al 31 de marzo, el k-drama consiguió ubicarse en el primer puesto de las series no hablada en inglés más reproducidas en el servicio a nivel mundial.

La producción de tvN además cuenta con 41.400.000 horas vistas hasta el momento y se ubica dentro del top 10 en 41 países, incluyendo varios de Latinoamérica, como México, Colombia o Chile.

¿De qué va La reina de las lágrimas?

La serie sigue el romance de Baek Hyun-woo y Hong Hae-in. Él es un talentoso abogado de origen humilde y ella es una poderosa ejecutiva procedente de la rica familia dueña del Grupo Queens

Sus caminos se interconectaron cuando hacían pasantías en la empresa del abuelo de Hae-in. Luego de varios encuentros, se enamoraron y se casaron. No obstante, tres años después, están en crisis.

Hyun-woo está tan desencantado de su esposa y su familia política que considera el divorcio. Por su parte, ella no solo no comprende por qué su marido está alejándose, no esperaba que eso pasara.

En medio de este complejo escenario, otra dificultad surge para poner su relación a prueba, pero puede que esto quizás sea lo que necesitan para revivir el amor que un día se juraron en el altar.

“La reina de las tiendas departamentales y el príncipe de los supermercados transitan una crisis conyugal. Pero, de repente, el amor vuelve a florecer”, reza la sinopsis de Netflix en su plataforma.

¿Quiénes son los actores de La reina de las lágrimas?

La reina de las lágrimas está protagonizada por los talentosos actores Kim Soo-hyun y Kim Ji-won. El resto del reparto principal lo componen Park Sung-hoon, Kwak Dong-yeon y Lee Ju-bin.

¿Cuántos capítulos tendrá La reina de las lágrimas?

La reina de las lágrimas tendrá un total de 16 episodios. Hasta ahora, solo hay cuatro capítulos del drama escrito por Park Ji-eun disponibles para los suscriptores de Netflix en Latinoamérica.

Un par de nuevos episodios llega a la plataforma de streaming todos los sábados.