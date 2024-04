¡Impactante!: Vanessa Daroch vaticinó la muerte de dos importantes figuras a nivel mundial que sucederían este año

La tarotista y médium, Vanessa Daroch, entregó tres impactantes predicciones durante su aparición en el programa de Kike Morandé, “Morandé Te Ve”. Estas aseveraciones dejaron con la boca abierta al animador, ya que implican la muerte de dos personajes relevantes a nivel internacional, y el verdadero estado de salud de otra persona.

La entrevista partió recordando un importante vaticinio que ella entregó a finales del año pasado: la muerte del exPresidente Sebastián Piñera, quien falleció el 6 de febrero. Al ser consultada sobre esto, Vanessa rememoró que “principalmente en diciembre yo voy a muchos programas a dar predicciones, tirar cartitas, cómo se viene el próximo año”.

“Ese día estaba en ‘La Hora de Jugar’ con Joaquín y la Cote. A mí me dijeron ‘Vane, da algo que sea sorprendente y puedas decir en televisión’, y me sale esto en las cartas. Yo no lo sabía antes de entrar al programa, fue ahí en las cartas, lo empiezo a leer y vamos a comerciales”, continuó.

Ella señaló que habló con producción de que era algo fuerte, y le pidieron que lo dijera, pero sin dar nombres. “Cuando volvimos de comerciales es lo que pude decir al final, es una persona que es mayor, que guía”, contó y afirmó que en ese momento sabía que se trataba del exmandatario.

Las impactantes predicciones de Vanessa Daroch

“De hecho, eran dos personas y sólo pude dar una. Son dos personas las que se van este año, y hace poquito sumé una tercera, pero eso no lo he dicho en televisión. Todavía no pasa, va una (Piñera)”, prefació antes de revelar la identidad de una de estas personas.

“La otra está fuera de Chile, así que lo puedo decir es el Rey Carlos III, se nos va este año y va a ser algo repentino”, lanzó.

Por esto mismo, Kike Morandé le consultó sobre Kate Middelton y su complejo estado de salud. Vale recordar que hace unas semanas, tras un largo periodo de especulación sobre su paradero, la Princesa de Galés anunció que padece de un cáncer y comenzó su quimioterapia.

“Hay algo ahí que me suena extraño con ella”, partió Daroch, “yo la siento más para el otro lado que para acá (más cerca de la muerte que de la vida). Yo no creo que ella esté tan bien como en ese video que mostraron donde sale tan compuesta. Yo creo que es mucho más grave, así lo veo (...) Yo creo que está más avanzado (el cáncer)”, aseguró.

Finalmente, sobre la tercera persona, Vanessa en primera instancia dijo que se lo iba a contar detrás de cámaras, pero Kike dio con el nombre y ella no le quedó más que asentir: Papa Francisco. “Lo veo como algo que ya se sabe, pero nosotros no sabemos. Todo el mundo sabe que él está muy grave y enfermo, pero cuando nosotros nos enteremos, estará en lo último. Lo van a anunciar, se agravó y falleció, es algo que viene desde mucho antes”, afirmó Vanessa Daroch.