Mario Velasco se emocionó hasta las lágrimas tras tierno mensaje de cumpleaños de su hija Julieta

El día de ayer se celebró el cumpleaños número 45 del animador de “Zona de estrellas”, Mario Velasco, quien recibió un especial saludo al final del programa. Un inesperado mensaje de su pequeña hija Julieta, quien se encuentra viviendo con su madre Carolina Mestrovic en Estados Unidos.

“Hola papá, feliz cumpleaños, te amo muchísimo, muchos besitos, te extraño mucho y estoy contenta de que nos vamos a ver pronto. Que lo pases súper bien. Vamos a estar haciendo videollamada para verte y todo. Te amo muchísimo”, le dijo Julieta a su papá.

Al ver este registro, el comunicador se emocionó hasta las lágrimas. “Este cumpleaños fue distinto por no estar con ella. Ese desayunito en la mañana, que es necesario e importante”, partió comentando.

“Linda mi amor. La echo mucho de menos. Estas cosas se agradecen mucho, porque es una manera de estar con ella a la distancia”, agregó. El animador notó en el registro que está creciendo la chasquilla de su hija después de que se la cortara hace un tiempo atrás.

Agradecido de la vida

De igual forma, Mario Velasco comenzó a hablar sobre su hijo mayor, Matías, quien también se hizo presente en este día de cumpleaños cuando saludó a su padre. “Fue súper cariñoso conmigo, ojalá iba a tratar de venir a verme el fin de semana, si no el próximo. Igual ha estado muy preocupado de mí el Mati”, señaló.

“Soy muy afortunado yo, siempre lo digo, de tener muy buenos hijos, de que la vida me ha regalado a dos personas muy importantes en mi vida, y que estoy tremendamente orgulloso de los dos. Me siento agradecido de tener dos hijos espectaculares que están presentes en mi vida, me hacen sentir cosas muy lindas, son mis cables a tierra. Me levanto todos los días con las ganas para que ellos sean mejores personas y estén mejor”, continuó.

“Así que les agradezco mucho este momento, que es especial en el año. Yo soy medio Grinch para mi cumpleaños, no me gusta mucho, pero ha sido un momento muy lindo y especial de sentir el cariño de muchas personas con quien estoy todo el día en el trabajo, es muy lindo sentir ese cariño y energía. Soy muy feliz en lo que hago (...) Me siento un afortunado de que Dios me haya puesto en este lugar, aquí y ahora”, dijo a sus compañeros tanto delante como fuera de “Zona de estrellas”.