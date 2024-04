¿Palo para DJ Méndez?: Raquel Argandoña recordó los pormenores del fracaso de su reality de TVN, “Las Argandoña”

En el capítulo del jueves del programa “Tal Cual”, la animadora Raquel Argandoña fue recordada de uno de sus fracasos televisivos más importantes, el docu reality que protagonizó junto a su hija Kel Calderon, llamado “Los Argandoña” y fue emitido en 2012 por la señal de TVN.

La animadora junto a Marlen Olivari y José Miguel Viñuela comenzaron a revisar portadas antiguas de este último, y llegaron a una en donde se anunciaba la llegada de Viñuela a TVN. La animadora le consultó si es que fue una buena idea irse de Mega para llegar a la señal estatal.

“Me fui para romper el cascarón porque sentía que en Mega había partido desde chiquitito”, partió comentando. Él aseguró que no fue un tema monetario porque su señal le ofreció la misma cantidad de dinero que la señal pública para retenerlo en sus filas.

“Si tú me preguntas en términos emocionales, me hizo crecer mucho, pero efectivamente en términos profesionales probablemente me tuve que quedar en Mega”, agregó.

Un sueldo para envidiar

Raquel Argandoña comenzó a molestar a su compañero ironizando de que él había hecho un programa muy exitoso, pero fingió que le costaba recordar el nombre. Su compañero se picó y dijo: “¡Qué es canalla! No hablemos de programas exitosos ¿Y tu reality?”.

La animadora reaccionó inmediatamente y le contestó: “perdóname, fue exitoso lo que pasó es que me dejaron botada. Me dejó botada el director y el libretista porque el cantante que tenía un reality se enojó. Viste que Dios castiga”. Esto probablemente en alusión a DJ Méndez, quien también protagonizaba un programa del mismo estilo durante la misma época, llamado “Los Méndez”.

Viñuela le consultó sobre los resultados en rating, y sinceramente Raquel le contestó que “los (otros) programas marcaban 30 puntos, y (nosotros) con suerte marcábamos 9, 11″.

La Quintrala fue molestada desde su auricular, y ella reveló que “¡Lo volvería a hacer creéme! ¡Me pagaron como a nadie le han pagado en la televisión! ¡Muéranse de envidia!”.