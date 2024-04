¿Peligra el Festival?: Revelan “letra chica” en oferta presentada por Mega y Bizarro a Municipalidad de Viña

Mientras en Mega ya estarían celebrando por ser el único canal que participó en la licitación de los próximos cuatro años del Festival de Viña del Mar, desde la Comisión Evaluadora de la Municipalidad de la Ciudad Jardín, al parecer, no estarían tan contentos con la oferta recibida por la casa televisiva, en conjunto con la productora Bizarro.

Según reveló una investigación del medio puranoticia.cl, hay cuatro puntos que no cumplen con las condiciones exigidas en las bases e, incluso, en caso que el municipio acepte realizar las modificaciones en favor de Mega, “se estaría vulnerando el principio de igualdad de los oferentes ya que otros canales, en particular Canal 13, expresó que una de las razones para no postular era esta facultad que se reservaba la Municipalidad de terminar anticipadamente el contrato sin indemnización”.

Los cambios presentados por Megamedia y la productora de Alfredo Alonso, corresponden a la “exigencia de indemnización en caso de término anticipado del contrato, condiciones especiales para ejecutar el monto de 42 mil UF en obras en la Quinta Vergara, facilidades para sublicenciar transmisión internacional y prórroga automática del contrato en caso de cualquier suspensión del evento”, señaló el citado medio.

Los 4 puntos de la discordia

1- Respecto de la posibilidad de la Municipalidad de poner término anticipado al contrato, decisión que “no dará derecho a ningún tipo de indemnización”, fue modificado por Mega quienes pidieron que se devuelva de manera proporcional la renta pagada y que, además se le pague una indemnización como condición clave para adjudicarse el Festival.

2- Mega solicitó la extensión del contrato de manera automática en caso de la suspensión del evento durante un año o más por motivos de fuerza mayor, " sin necesidad de pago extraordinario, lo cual constituye un elemento esencial de la presente oferta”, exigieron.

3- “El tercer punto de discordia”, dice el reportaje, tiene que ver con las remodelaciones a Quinta Vergara. Mientras la Municipalidad realizó una exigente y detallada petición en 14 páginas, Mega respondió que “entre las obras de ingeniería que se podrían realizar se encuentran la mejora de los asientos cercanos al escenario principal, la implementación de sistemas de climatización, así como la renovación de algunos accesos del recinto de la Quinta Vergara”, entre otras mejoras, que serían más limitadas a las solicitadas, puesto que fueron consideradas como “desproporcionadas” por todos los canales.

4- Finalmente, “un cuarto punto que deberá ponderar la Comisión Evaluadora será la modalidad en que circulará el Festival al mundo, pues si bien el municipio exige en sus bases que el certamen sea transmitido internacionalmente, Mega junto a Bizarro piden sublicenciar a terceras personas esta labor, “quienes se constituirán en partners internacionales de la transmisión del Festival”, señalaron.