Así lucía Sarah Jessica Parker cuando protagonizó Sex and the City

En la actualidad, Sex and the City es considerada una de las series más exitosas de los 90 y principios de los 2000, siendo un referente de la cultura pop, así que aquí te mostramos cómo lucía su protagonista Sarah Jessica Parker, en aquel entonces.

Sarah Jessica Parker en Sex and the City

Conocida por su papel protagónico como Carrie Bradshaw en la aclamada serie, ha dejado una marca indeleble en la cultura pop como un ícono de estilo, feminismo y empoderamiento.

El legado de Sarah Jessica Parker va más allá de la moda. A través de su interpretación de Carrie Bradshaw, Parker encarnó a una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma, que desafió las convenciones sociales y luchó por el amor y la realización personal en sus propios términos.

Su personaje inspiró a millones de mujeres a perseguir sus sueños y a no conformarse con menos de lo que merecen en todas las áreas de sus vidas.

Así se veía en la primera temporada de esta serie:

Sarah Jessica Parker en Sex and the City

El éxito de Sex and the City

La serie se estrenó en 1998, finalizó en 2004 y consta de seis temporadas.

Nos muestra la vida de ‘Carrie’, ‘Miranda’, ‘Samantha’ y ‘Charlotte’, cuatro mujeres treintañeras que residen en Nueva York.

‘Carrie’ tiene una columna llamada ‘Sex and the city’, en el periódico ficticio ‘The New York Star’, en la que cuenta sus problemas amorosos y los de sus amigas.

A lo largo de la historia cada protagonista tiene varias relaciones, hasta que todas encuentran el amor.

Las temáticas que abordaba la serie eran algo adelantadas para su época, por lo que logró tener éxito entre el público.

En 2008, se hizo la película de ‘Sex and the City’, y dos años después se realizó una segunda parte.

Mientras que el reboot titulado ‘And Just Like That...’ se estrenó en 2021, generando diversos comentarios encontrados entre los fans.