Camilo y Evaluna celebran el cumpleaños de Índigo con nueva foto, pero los critican por este ‘detalle’

Con nuevas fotos de índigo, Camilo y Evaluna celebraron el segundo cumpleaños de su pequeña, el pasado 6 de abril, sin embargo, para los fanáticos una de las acciones de los famosos cantantes fue incorrecta y volvieron a ser objeto de diversas críticas.

Actualmente, Camilo y Evaluna se encuentran en la espera de su segundo bebé, de quien ya revelaron su nombre, ‘Amaranto’, manteniendo firmemente su creencia de dar a los pequeños nombres neutros para darles libertad de elección y de tener sus propias decisiones en cuanto a su identidad.

La noticia la dieron a conocer a través de un video en el que se les ve construyendo un refugio junto a Índigo, donde la pequeña podrá compartir diversos momentos junto al nuevo integrante de la familia.

Tal parece que ya es costumbre en redes sociales lanzar duras críticas a la pareja, y es que, hubo quienes señalaron que el nombre que estaban eligiendo para su nuevo bebé sería motivo de una serie de burlas por parte de los compañeros de su escuela y que no estaban siendo conscientes del daño que podría provocarla dicha elección.

Camilo y Evaluna celebran el cumpleaños de Índigo, pero los critican por este detalle

Esta vez, Camilo y Evaluna compartieron diferentes imágenes con motivo del segundo cumpleaños de su hija Índigo, a través de una publicación en su cuenta de Instagram que deja ver parte del especial día que vivió la pequeña.

A la publicación, los amorosos padres compartieron un tierno mensaje para su hija en el que se leía: “2 años aprendiendo de la mejor maestra”.

En las imágenes se puede ver a Índigo posando con un vestido verde a cuadros de falda voluminosa jugando en una casita de juguete puesta en su jardín. Por otro lado, la segunda imagen muestra a Camilo cargando a la pequeña sobre los hombros, y una tercera, la muestra junto a su madre, corriendo en un jardín cubierto por arreglos florales, pequeñas banquitas de madera y diferentes adornos florales. En esa misma foto, se ve a Evaluna utilizando un fresco vestido de tirantes color magenta sumado a unos tenis tipo botín, Converse.

Pese a lo tierno de la publicación, la pareja volvió a generar una serie de opiniones divididas luego de que Camilo y Evaluna, decidieran nuevamente cubrir el rostro de su hija, lo que muchos usuarios no tardaron en reprocharles, puesto que en internet ya se han filtrado diversos videos del rostro de Índigo.

En redes sociales, diversos comentarios de los usuarios decían: “No sé por qué siguen tapándole la cara si en varios lugares ya ha salido”, “Ya conocemos la cara de la nena, no la muestran, ya la vi mil veces en la foto que bajaron los periodistas, así que no sé por qué no la muestran”, “Cuál es el show que no muestran la cara de la bebé con un misterio”.

¿Por qué Camilo y Evaluna no muestran a Índigo?

Pese a los comentarios que han hecho en redes sociales y los videos que se filtraron mostrando el rostro de Índigo, la pareja ha refrendado su preocupación por cuidar la privacidad de su hija.

Eso sí, a su forma, la pareja dejó ver al menos unos segundos el rostro de Índigo con un video compartido en sus redes sociales.