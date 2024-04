Cardi B a los que la llaman mexicana: “Me siento ofendida”

La rapera y compositor estadounidense de ascendencia dominicana y trinitense, Cardi B, dijo a través de sus redes sociales que se siente ofendida por las personas que la llama “mexicana”.

Fue en un live de Instagram que la también actriz resaltó que le incomoda que la confundan con azteca, solo porque tiene rasgos que podrían provocar que parezca de otra nacionalidad.

“Me siento ofendida que la gente me diga mexicana y esas cosas porque no soy mexicana. No soy mexicana”, sentenció la artista en el video en vivo.

“Llama ghanés a un nigeriano, llama jamaicano a un haitiano, llama haitiano a un jamaicano y dime cómo se sentirán”, agregó.

Asimismo, afirmó que los ciudadanos de Estados Unidos deben tener más conocimientos sobre las distintas culturas en latinoamericanas, puesto que aunque hay características étnicas comunes en todo el Caribe, no tienen las mismas culturas, acentos y costumbres.

“No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana. Mis nacionalidades no tienen la misma cultura que la mexicana. Claro que hablamos el mismo idioma (español), pero tenemos diferentes dialectos. No comemos la misma comida”, detalló Cardi.

Finalmente, Belcalis Marlenis Almánzar— nombre de pila de la cantante— cerró diciendo: “La verdad solo me dicen mexicana para irritarme, y no solo me llaman mexicana, sino que me dicen sucia mexicana. Así que es obvio que me voy a defender. No van a borrar mi nacionalidad dominicana”.