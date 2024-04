¿Allison Göhler o Michelle Adam? Matinal de Canal 13 se impuso en sintonía en el primer día de la “guerra” de meteorólogas

Durante la mañana de este lunes 8 de abril se produjo el primer “frente a frente” de la denominada “guerra” de meteorólogas en los matinales, cuando se enfrentaron la nueva contratación de Chilevisión, Allison Göhler, con la de Canal 13, Michelle Adam, resultando vencedora esta última.

Así, de acuerdo a los datos de sintonía, pese a que el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión comenzó ganando a las 08:00 horas, apenas apareció en pantalla Michelle Adam en el programa “Tu día”, Canal 13 se impuso, llegando a marcar 7 puntos a las 08:17 horas, frente a 5,2 puntos de Chilevisión, 5,7 de Mega y 3 puntos de TVN.

Michelle Adam: “Me parece interesante que tengamos más competencia”

Así, tras imponerse en sintonía, Michelle Adam valoró la llegada de su colega al matinal de Chilevisión, indicando que es “interesante” tener más competencia.

“En relación a la llegada de Allison Göhler, me parece muy interesante, primero que tengamos más competencia porque eso significa que el tiempo es importante, que el tiempo le interesa a los chilenos y que es un tema relevante. Y que a la gente le guste ver el tiempo con nosotros para mí es muy importante porque hay un trabajo detrás, no solo es entregar el informe del tiempo, sino que hay toda una propuesta con un gran equipo detrás, donde pensamos y analizamos lo que vamos a hacer; y semana a semana vemos los intereses del público”, indicó Adam.

En tanto, sobre la sintonía, la meteoróloga apuntó que “hoy nos fue muy bien en el espacio del tiempo y me siento muy querida por la gente y lo veo en las redes sociales, y también cuando voy a alguna parte cuando la gente me reconoce, siempre he sentido el cariño de la gente y una muy querida recepción de las personas, creo que tengo una buena llegada con el público en general, y espero que esto siempre se mantenga porque somos un equipo real, tal como se ve en televisión somos fuera o detrás de cámara”.