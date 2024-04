“Arturo (Longton) y Angélica (Sepúlveda) guatearon”: Coca Mendoza promete ser mejor que exchicos reality en “Tierra Brava”

Gabriel “Coca” Mendoza aseguró este lunes que su actuación en el nuevo proyecto de Canal 13 “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”, será mejor que la realizada en “Tierra Brava” por los exchicos reality Arturo Longton y Angélica Sepúlveda.

El retirado futbolista, campeón de Copa Libertadores en 1991 con Colo Colo, vuelve a los programas de telerrealidad después de 15 años, tras ganar en “1810″; y a casi dos décadas de su debut en el formato, en “La granja VIP”.

El regreso de Gabriel Mendoza

“El último reality que gané fue el 2009, que fue ‘1810′, y ya son 15 años. Nunca me llamaron de los otros realities de parejas (...) menos mal, ya no quería más problemas”, cuenta Mendoza en hoyxhoy.cl, quien asegura que su retorno a los realities “más que convivir con más personas, porque yo estoy acostumbrado a eso por las concentraciones y estuve con selecciones de alto nivel”, lo hace para reivindicar a las otrora figuras que hicieron popular el formato en la tevé chilena.

“Yo vi por ejemplo a Arturo (Longton) y Angélica (Sepúlveda) y ellos guatearon, por lo que voy con una propuesta diferente, a dejar en alto al grupo de íconos de los realities. La gente tiene un recuerdo mío de que soy fuerte y bueno para competir, y mi idea es reconfirmar eso, demostrar que la edad no es ningún impedimento para volver a competir y ganar un reality”, explicó.

“Siempre supe que Arturo no era bueno para competir (...) él aporta en los realities otras cosas: entretención. Es divertido y es un cabro chico a pesar de la edad que tiene. No obstante, a mí la que me decepcionó fue Angélica. Ella siempre fue potente y ahora demostró que no, entonces siento que me puede tocar a mí con gente joven potente, pero eso no me va a disminuir”, agregó el exseleccionado nacional.

“Yo conocí a otra Angélica. Yo la tuve en la final de ‘1810′ y era buena para competir. Era una mina que te daba miedo si te tocaba competir y te podía echar (...) a cualquiera, menos a mí. Y ahora no había nada de esa Angélica en ‘Tierra Brava’”, prosigue Mendoza, convencido que en este nuevo programa será uno de los candidatos al triunfo.

“Les va a ser difícil cuando nos vayamos a competencia. Además, voy a aportar otra faceta, la entretenida y el ser líder competitivo. Es decir, voy a pasarlo bien y ser divertido, pero además aportaré lo que me corre por la sangre, que es competir a diario”, cuenta.

La promesa de Gabriel Mendoza

“Me veo como un Rocky Balboa enfrentando a las nuevas generaciones, enfrentaría a todos, como Pangal o Mateucci, por ejemplo. Creo que cuando me miren o me vayan a enfrentar, igual van a decir ‘este es otra cosa, esto no va a ser como lo que vivimos en Tierra Brava’. Van a decir ‘este sí va a competir y va a dar la pelea’. Mi entrenamiento es diario. Hago mucha calistenia, pura barra, peso corporal y entreno todos los días una hora diaria de piscina con unos elásticos”, enfatiza.

“Y si hago piscina en la mañana, hago trote en la tarde o viceversa, y el trote no es en la playa, es en el cerro, es trekking. Ese es mi entrenamiento (...) y no es un tema de matarse, sino que también es un tema mental porque yo me siento bien”, explica el futbolista.

“Tengo claro que el reality tampoco es un tema de pura competencia, sino que es compartir con más gente y sobre todo con jóvenes y eso va a ser interesante, junto con que en este nuevo reality se verá que quienes pierden deberán servir al resto. Y si perdemos, voy a tener que servir y no va a faltar alguno que se quiera pasar de listo, como decirme ‘córtame las uñas’, jajajá. Pero en definitiva, lo que quiero demostrar y dejar bien puesto es que la gente de mi edad puede estar bien a esta edad y no achacarse diciendo que estamos viejos”, insistió.

“Yo tengo dos realities en el cuerpo (‘La granja VIP’ y ‘1810′), y creo que este tercero va a ser el último, con este cierro mi historia en los reality show. Creo que mi esencia es de liderazgo, cuando voy a las canchas me transformo, soy otro, y en las competencias siempre quiero ganar. Asimismo, el trabajo en equipo, sin duda, es fundamental, y eso siempre lo he tenido claro y lo tengo muy presente también para un reality show”, finalizó.