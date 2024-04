El cambio de hora confundió a Priscilla Vargas y protagonizó chascarro en vivo

La carismática animadora del matinal “Tu Día” de Canal 13, Priscilla Vargas, se vio envuelta en un hilarante incidente durante la emisión de esta mañana. Fue debido al reciente cambio de hora que marcó el inicio del horario de invierno, que la animadora quedó expuesta en vivo.

“Son las ocho de la mañana y miren cómo estamos, porque con el cambio de hora hoy me dio gusto despertarme, estaba más clarito”, compartió Vargas al inicio del programa. Sin embargo, su entusiasmo se vio interrumpido por una revelación embarazosa. Al ser cuestionada por su compañero José Luis Repenning sobre si se sentía un poco retrasada, admitió con humor: “La típica, ¿es la antigua o nueva?”.

El momento de confusión llegó cuando Priscilla miró su reloj y se dio cuenta de que aún no lo había ajustado al nuevo horario. “¡Tengo la antigua! Serían las 9 de la mañana”, exclamó con sorpresa, desatando risas en el estudio.

La meteoróloga Michelle Adam no pudo contener su asombro ante la situación: “¡Oh! No lo has arreglado”. Sin embargo, Priscilla respondió con su característico sentido del humor: “Lo uso de adorno”.

Cabe recordar que este domingo comenzó a regir el nuevo horario de invierno en Chile. Por lo mismo, el pasado sábado, cuando eran exactamente las 00:00 de la noche, los relojes debieron volver a las 23:00 hrs.

El ajuste, que hace que Chile vuelva a su horario estándar UTC-4, se rige a partir del decreto 224. Este decreto establece que durante la medianoche del primer sábado del mes de abril de 2024 la hora oficial de gran parte de territorio de Chile continental deberá ser atrasada en 60 minutos.